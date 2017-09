Defensa decide rescindir el macrocontrato de seguridad con la 'low cost' Marsegur

info Libre

Infracciones muy graves y causas de resolución

Consejo de Estado y Consejo de Ministros

La polémica del convenio colectivo

La Junta de Contratación de Defensa decidió este martes abrir el procedimiento para rescindir elde euros por el que la empresa low cost Marsegur vigilaba las instalaciones del ministerio repartidas por toda España. Según ha podido confirmaren fuentes de Defensa, el motivo son los múltiples incumplimientos en que ha incurrido Marsegur desde que se hizo cargo del servicio el pasado mes de abril. Hasta el punto de que acumula más de 170 actas de infracción Entre otras irregularidades, los vigilantesen algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Además, los trabajadores. Los más de 500 guardias en este servicio se pusieronlos pasados lunes y martes, en una convocatoria que los sindicatos CCOO, UGT y USO calificaron de exitosa. Protestan también por sus salarios: Marsegur les paga según su propio convenio de empresa, que establece sueldos hasta un 30% inferiores a los del convenio estatal del sector.La huelga coincidió este martes con la decisión dela rescindir el contrato con la empresa low cost, a instancias de Unidos Podemos. La proposición no de ley fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP.El proceso de rescisión, no obstante, será largo. De hecho,. El contrato es de sólo un año, con lo que es posible que coincidan en el tiempo su fin y la decisión final de la Junta de Contratación., ha respondido el director general de Marsegur, Antonio Redondo, cuando este periódico le ha preguntado por la apertura del procedimiento. Redondo ha atribuido los problemas en el abono de las nóminas al hecho de que. “Seguimos prestando el servicio, pero cuando algún cliente no nos paga o intenta estrangularnos económicamente, tiene consecuencias”, indicó, “es algo normal en el mundo mercantil”.Según publica este miércoles el Boletín del Registro Mercantil, Marsegur ha cambiado su denominación social . Pasa a llamarse. Tanto Seguridad Integral Canaria, la anterior adjudicataria de Defensa, como Marsegur y otra low cost, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, pertenecen a la misma patronal,, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez : las citadas y Power SIC, perteneciente a, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.Según los pliegos de cláusulas administrativas del acuerdo marco en que está basado el contrato, se consideran“no disponer de los armeros instalados para la adecuada prestación del servicio en plazo superior a 30 días desde el inicio del contrato”. También la “falta de algún medio técnico propuesto o la falta de sustitución frenta a mal funcionamiento”. Ése ha sido el caso de Marsegur. Los vigilantes asignados a las instalaciones de Defensa enllevan desde mayo trabajando sin armas porMasegur no puso en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes en ese plazo de un mes, por lo que se le prorrogó otros 30 días más. Tampoco cumplió. En algunos casos,Los revólveres cuentan con, que documenta quién es el propietario y está. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria, el anterior adjudicatario. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. La Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además,, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.Ésta es la situación en(Lugo), el, los(Cantabria), así como el, entre otras instalaciones, según ha denunciado el sindicato USO. Mientras, el país se encuentra. En muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. No obstante, las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar. Finalmente,La cláusula 50 del pliego establece como“que el personal no disponga de las habilitaciones o autorizaciones necesarias para tener acceso a materias clasificadas (documentación, medios, material, etcétera)”. También “el incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, cuando hayan sido calificadas de grave, o muy grave”.Según el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratación del Sector Público , como el contrato de Marsegur tiene un importe superior a 12 millones de euros,. Pero antes el adjudicatario deberá presentar susdesde que se propone la rescisión. Y el servicio jurídico del ministerio tendrá que presentar un informe. Además,. En resumen, el procedimiento puede prolongarse, pese a que el citado reglamento deja claro que “todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.De resolverse el contrato antes de que se cumpla el plazo de un año para el que fue firmado, sería la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, el grupo Sureste , la que se haría cargo del servicio. Si el procedimiento se alarga hasta que coincida con el fin del contrato, el servicio debería salir de nuevo a concurso público.Precisamente una de las reivindicaciones tanto de los sindicatos como de la patronal del sector de seguridad privada es garantizar en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, que se tramita en estos momentos en las Cortes, que los adjudicatarios respetan el convenio sectorial. El de Marsegur ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando. Marsegur paga un sueldo. El10 céntimos la hora, esal fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene, de los cuales cinco son de congelación salarial.Eltras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano debería discutir cambios en la ley para garantizar las condiciones laborales de los guardias privados de seguridad. Pero, al tiempo,, apoyado en su mayoría absoluta,que preservan la aplicación de las condiciones de los convenios de empresa sobre los estatales en los contratos públicos. El proyecto de ley, no obstante,para continuar su tramitación y en esa cámara los grupos de oposición son casi unánimes en la defensa de las condiciones de los trabajadores de las subcontratas públicas.