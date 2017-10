Bruselas lleva a Irlanda a los tribunales por no recuperar 13.000 millones en ayudas ilegales a Apple

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles quepor no tomar las medidas necesarias paraen ventajas fiscales ilegale s Bruselas exigió a Dublín en agosto de 2016 que recuperara esa cifra más intereses tras concluir en una investigación queque otras empresas, gracias alentre 2003 y 2014, según informa Europa Press."Ha pasado un año desde la decisión de la Comisión e, ha criticado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager , al anunciar que el Ejecutivo comunitario elevará el caso a Luxemburgo.Vestager ha dicho "entender" queen algunos casos, pero ha expresado la disposición de Bruselas a ayudar a Dublín en la tarea y ha avisado de que los Estados miembrosIrlanda contó con un plazo de cuatro meses —hasta el 3 de enero de este año— para cumplir con la demanda de Bruselas, que alerta de quemientras no devuelva las ayudas.Lasconcedidas ilegalmente a Apple y es un trabajo que "solo planea acabar en marzo de 2018 como pronto", lo que ha llevado a la Comisión a dar el paso de los tribunales.Dublín, que desde el inicio expresó su, también llevó el caso a los tribunales y a finales de 2016 presentó un recurso ante el TUE para evitar tener que recuperar los impuestos no pagados.