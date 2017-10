Facua critica la "micromulta" de la Junta de Andalucía a BBVA por el fraude de la cláusula suelo

Facua Andalucía ha criticado este martes la "bochornosa micromulta" de 817.445 euros impuesta por la Junta de Andalucíaen contratos de préstamos hipotecarios, incumplir la información de prestación de servicio y no atender a los requerimientos formulados por la Administración". En una nota , Facua-A ha indicado que se trata dey ha recordado que, hasta la fecha, son siete los bancos sancionados de los 20 que denunció hace cuatro años.Según ha destacado, esta multa tiene una cuantía "ridícula" por el "macrofraude de las cláusulas suelo" y ha considerado que representa "un insulto a los consumidores afectados y. En este sentido, la sanción acordada este martes por el Consejo de Gobierno contra BBVA sigue la línea de las impuestas anteriormente a Cajasur (1,1 millones), Caja Rural de Granada (1,2 millones), el Sabadell (0,8 millones), BMN (1,6 millones) y Unicaja (3,1 millones). Facua-A ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha anunciado este martes que son ya siete los bancos multados, uno de los cuales no ha desvelado todavía y cuyaque no tenía que pasar por la aprobación del Consejo de Gobierno.La organización de consumidores ha advertido de que el Gobierno andaluzcon la cláusula suelo en Andalucía y los beneficios obtenidos con el fraude, tal y como prevé la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía".Se trata, según ha criticado Facua Andalucía, de multas impuestas para "cubrir el expediente y. "Una pantomima que representa toda una invitación a los banqueros a continuar defraudando y no devolver el dinero a los hipotecados que no acudan a los tribunales, al tiempo que un insulto a las víctimas de este fraude masivo, especialmente a las que fueron desahuciadas", ha subrayado.