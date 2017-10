Navantia comienza una huelga indefinida en Ferrol convocada por la CIG pidiendo los salarios acordados en 2001

Constitución de mesa de auxiliares

La actividad en los dos astilleros que la empresa naval pública Navantia tiene en la Ría de FerrolAsí, desde las 5,00 horas de este jueves se han concentrado ante las puertas de los centros productivos de Fene y Ferrol centenares de trabajadores de la industria auxiliar , que han formadoy han impedido la entrada tanto de los operarios de la empresa principal como de las compañías, que secundan así el paro convocado en solitario por la CIG.El responsable de CIG-Industria en Ferrol, Vicente Vidal, ha asegurado que, en donde los trabajadores de la industria auxiliar están secundando la huelga convocada ante la negativa de la patronal de acatar el pago de los acuerdos salariales del año 2001". Además, ha añadido, "han decidido impedir el paso de todo el personal al interior de Navantia, con la colocación de varios piquetes muy numerosos, y tratar también de esta manera presionar a la dirección de Navantia".Este responsable sindical también ha trasladado que esta huelga "tiene carácter indefinido". "Tal y como le hemos trasladado incluso al jefe de personal de Navantia, que nos ha preguntado que si este bloqueo iba a durar toda la mañana, a lo que le hemos respondido que, ha aclarado. La huelga indefinida convocada por la CIG se posiciona en defensa de la aplicación de losIncluyen unas tablas y condiciones que no todas las empresas respetan y cuyo cumplimiento demanda el sector desde hace años. En el convenio provincial del metal firmado recientemente por lano se encuentra cláusula alguna que garantice la inclusión de esos acuerdos.Vicente Vidal también ha asegurado que "la gente está con ánimo". "Está todo paralizado y solo estamos dejando entrar al personal de servicios mínimos", ha concretado, para incidir en que "lo que están reclamando los trabajadores de la industria auxiliar es q, es decir, de hace 16 años, nada más".El responsable de CIG Industria en Ferrol tambiénentre patronal y representantes sindicales sin haberlos incluido, sobre todo por ser este sindicato el que cuenta con un mayor número de afiliados en las compañías."A nosotros no nos han invitado, por no haber levantado esta convocatoria de huelga , y a través de un comunicado que hizo la patronal aseguran que constituyen la mesa y que, víspera del día de la Hispanidad. Debe de ser que están esperando algo de esto", ha sentenciado.A las 12,00 horas están convocadasen la que continuarán durante todo el día los trabajadores de las auxiliares, según han asegurado.