Competencia investiga a las editoriales por repartirse el mercado de los libros de texto y acordar precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson y Teide por posiblesSegún ha informado este martes 10 de octubre el organismo estatal, se están analizandoentre las entidades para el reparto del mercado de la edición y de la comercialización de libros de texto no universitarios en España, la fijación de determinadas condiciones comerciales y el intercambio de información comercial sensible.Asimismo, la Comisión investiga la posible existencia de acuerdos o prácticas concertadas adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana , Oxford University Press (OUP), Edebé, McMillan, Pearson, Teide y Serbal pararelativas al llamado libro de texto en formato digital en España.De la misma forma, está investigando posibles prácticas restrictivas de la competencia entre Grupo SM, Edebé y Edelvives, consistentes en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto de mercado en un segmento del mercado de la edición y de la comercialización de libros de texto no universitarios en España, en particular, losSegún ha explicado la Comisión, esta investigación se ha iniciado tras unaLa CNMC considera que existen "indicios racionales" de la comisión, por parte de Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide y Serbal "de posibles infracciones dely del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por conductas restrictivas de la competencia".Finalmente, ha aclarado que, aunque la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, sí se abre ahora un periodo máximo dey para su resolución por parte de la CNMC.