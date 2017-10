Casi el 60% de los desahucios son fruto de impagos por alquiler

Cataluña concentra el mayor número de lanzamientos

Los lanzamientos -expulsión de la vivienda por no hacer frente a la deuda contraída- con origen enen el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial. El 58,6 % de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de; mientras que otros 6.197 –el 36,8 %- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos derivados del impago de alquileres disminuyeron un 0,3 % entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias cayeron un 20 %. Este tipo de lanzamientos experimenta yaEn total, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que suponefue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791) . Estas cuatro regiones suman el 63,2% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132).En cuanto a los derivados de, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).El informeincluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no implica que éste lo haya ejecutado, según explica el CGPJ.Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número deen el segundo trimestre del año fue de 19.141, un 1,6% menos que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 11.921 terminaron con cumplimiento positivo, lo que supone un incremento interanual del 0,7%.El número de ejecuciones hipotecarias -arranque del proceso por impago de cuotas hipotecarias- iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa unaTodas las comunidades autónomas experimentaron descensos en el periodo.entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2% del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).