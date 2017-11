La mitad de los asalariados en España ingresan menos de 983 euros al mes

En España no funcionan los famosos órganos reguladores, pero según se va tirando de la manta y se le ven a los ídolos los pies de barro, lo que parecía simple ineficacia ya se interpreta de otro modo, empieza a teñirse de oscuridad.

Cristina Monge

Algo está fallando cuando año tras año vemos cómo las cifras de denuncias siguen aumentando. Prefiero pensar que no es que se maltrate más, sino que se denuncia más, pero eso no me consuela.