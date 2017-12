Luxemburgo recurrirá la decisión de la UE de exigir 250 millones a Amazon por ventajas fiscales en el país.

El Gobierno de Luxemburgo ha anunciado quede la Comisión Europea (CE) en la que se reclama a la multinacional estadounidense Amazon que devuelva 250 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en el país, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron"Luxemburgo considera que la CE no ha establecido la existencia de una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea. Además,con respecto a la transferencia de precios", ha indicado el Ejecutivo luxemburgués a través de un comunicado.Según apunta, este recurso tiene como objetivo "y no pone en cuestión el firme compromiso de Luxemburgo con la transparencia fiscal y la lucha contra las prácticas fiscales fraudulentas".Del mismo modo, el Gobierno ha añadido quesobre la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios, que "modernizará las reglas fiscales internacionales" y creará "un terreno de juego global".El pasado 4 de octubre, Bruselas concluía que la regulación impositiva concedida por Luxemburgo a la compañía de Jeff Bezos en 2003 —que se prolongó hasta 2011—en este país "sin una justificación válida" y Amazon pagó así "sustancialmente menos" que otras empresas."Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon. En consecuencia, casi. En otras palabras, se permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional", criticó en su momento la comisaria de Competencia,"Esto es ilegal de acuerdo con las normas de ayudas de Estado de la UE. Los Estados miembrosa grupos multinacionales que no están disponibles para otros", aseveró.La CE estimó que las ayudas fiscales "indebidas" concedidas a la firma por parte de Luxemburgo equivalen a aproximadamente 250 millones de euros. Esta cantidad refleja el valor de la "ventaja competitiva concedida", lo que incluye por ejemplo la diferenciasin existir esa ventaja impositiva.Desde un primer momento, el ministerio de Finanzas luxemburgués se opuso a esta decisión, al tiempo que defendió en un comunicado la inexistencia de ayudas ilegales por parte del Estado a Amazon. El gigante tecnológicoen Luxemburgo.