El Gobierno subirá el salario mínimo a 736 euros en 2018 y a 850 euros en 2020

Sindicatos y patronal, satisfechos

El diálogo social se retomará en enero

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez , ha anunciado este martes que el Gobierno ha acordado con los interlocutores sociales, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme,(SMI) en 2018, hasta los 735,9 euros en 14 pagas mensuales y situarlo los 850 euros en 2020, informa Europa Press.Tras reunirse con los agentes sociales para abarcar la propuesta de subida del salario mínimo para este año, la ministra ha asegurado que la subida para el próximo año. "El acuerdo para subir el SMI es un acuerdo de país y de legislatura. Favorece que la recuperación integradora llegue a todos los hogares con más empleos y mejores salarios, la mejora de la competitividad de nuestra economía y el mantenimiento del ritmo de creación de empleo", ha expresado Báñez en su cuenta de Twitter.En concreto, las cuantías que tendrá el salario mínimo en 2018 serán dey de. Además, esta subida del 4% provocará que haya un aumento anual estimado de la recaudación a la Seguridad Social, puesto que la base mínima de cotización es equivalente al SMI, de unos 33,22 millones de euros en 2018.La senda de subida para 2019 y para 2020 con la que se alcanzará un SMI de 850 euros se acordará, según ha asegurado la titular del Ministerio. No obstante, según ha informado Empleo, estas subidas estarán siempre condicionadas a que se registre cada año un crecimiento del PIB real superior al 2,5% y un aumento de la afiliación media superior a las 450.000 personas.Tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, consideran que esta subida espara impulsar los salarios más bajos que hay en España y para orientar la negociación colectiva.Álvarez ha señalado que este incremento es positivo por el hecho de que ya "se vislumbra un horizonte en el que el salario mínimo empiece a situarse en el".Por su parte, Sordo ha insistido en que laque estaba viviendo España debía trasladarse al conjunto de la población y "de forma singular a los salarios". Además, ha afirmado que es "una buena noticia para impulsar los salarios más bajos en España y para orientar la negociación colectiva".Según han informado fuentes sindicales, Sordo y Álvarez se reunirán mañana a las 9.30 horas con el PSOE para hablar de este tema. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión con la ministra, Álvarez ya ha afirmado que quería un acuerdo por el salario mínimo que tuviesePor su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, han asegurado que el incremento para 2018 esy que afecta a "muy poca parte de la negociación". Además, han recordado que el incremento de este año, que fue del 8%, "no tuvo ninguna consecuencia negativa de cara al incremento del empleo"."El gran objetivo de la sociedad española y de los interlocutores sociales desde la primera reunión era el de favorecer, con más y mejores empleos, lo que significa también mejores salarios", ha apostillado la ministra.Durante la reunión, Empleo y agentes sociales han hecho balance de lo que ha sido el último trimestre del año en lo que a diálogo social se refiere. Así, han constatado avances en la mesa de calidad por el empleo respecto a la mejora de la regulación en materia dey refuerzo del principio de causalidad en la contratación temporal.En esta línea, la ministra ha afirmado que los trabajos de esta mesapara seguir avanzando en esta materia y en materia de incentivos y desincentivos a la contratación temporal, refuerzo de las actuaciones de la inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de fraude en la contratación.En el ámbito tripartito, también han estado de acuerdo en quesi no se consigue que los parados de larga duración vuelvan al mercado de trabajo. "En abril de 2018 esperamos que, después de un diálogo intenso, podamos presentar a la sociedad un programa de parados que integre todos los planes actuales de reactivación del empleo y que favorezca la cobertura y la integración de los desempleados y la vuelta al mercado laboral cuanto antes", ha subrayado.