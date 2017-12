Evo Banco y los sindicatos alcanzan un acuerdo con 239 despidos y el cierre del 90% de sus oficinas

La dirección de Evo Banco ha llegado a unsobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pondrá en marcha y que afectará a, lo que supone casi el 52% de la plantilla, aunque un 11% menos de los inicialmente propuestos por la entidad.Concretamente, el banco planteó al inicio de las negociaciones el(58% del total) con una indemnización de 32 días por año trabajado con un máximo de 22 mensualidades.Tras el acuerdo, el número de afectados se reduce un 11% y la indemnización se mantiene en esas condiciones, pero se le añaden un pago dey una prima en función de la antigüedad del empleado de entre 4.000 euros y 30.000 euros distribuidos en seis rangos, que van desde los cinco años de prestación de servicio hasta los 25 o más.Asimismo, los trabajadores con una antigüedad superior a 25 años recibirán unaque exceda de esos 25 si su salario es inferior a 50.000 euros al año y de 6.000 euros si es superior.El salario que se tomará como referencia será el bruto anual más ladel último año del trabajador y no existirá ningún tope indemnizatorio, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.En cuanto a las prejubilaciones, los empleados con 56 años o más de edad y 15 mínimos de antigüedad cobrarán el. En el caso de empleados con 54 años y 15 de antigüedad, se establecen las mismas condiciones, pero hasta los 62 años.Los trabajadores que no hayan cumplido 15 años de antigüedad, si bien serán indemnizados con el esquema correspondiente al resto de empleados, más una prima de 14.000 euros.Los empleados de las oficinas que inicialmente no se encuentran afectadas y los de los servicios centrales sí afectados (Finanzas, Personas y Cultura, Riesgos, Comercial Banca Minorista, Tecnología y Laboratorio de Clientes) podrán, aunque la empresa será la que decida.En el marco de este ERE,, de forma que solo mantendrá 5 de las 44 con las que cuenta actualmente. Únicamente permanecerán abiertas sus sucursales en Madrid (calle Serrano, 25), Barcelona (Plaza Tetuán, 19), Valencia (Plaza del Ayuntamiento, 26), Sevilla (Avenida San Francisco Javier, 1) y Bilbao (la única con la que cuenta actualmente, en Alameda Urquijo, 25).