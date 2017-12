UGT denuncia la relación laboral entre 'riders' y Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart

La Unión General de Trabajadores ( UGT) ha registrado una denuncia en la Dirección General de Trabajo con el objeto de señalar la, denominados riders, y dichas compañías.El sindicato ha justificado la denuncia a las empresas "por su("conductores" en inglés) y demás mensajeros que distribuyen comidas y paquetes en las principales ciudades de España".La institución ha destacado que estas compañías "trabajan con uncon la que pueden saber en todo momento la geolocalización del trabajador e impartir órdenes, ofertas y sanciones".La aplicación organiza horarios y distribuye, según una evaluación personal, las franjas en las que el trabajador podrá recibir pedidos., aunque el trabajador o la trabajadora esté en la calle", añade."Aquellos que no cumplen con los criterios impuestos con estas empresas son desconectados, despedidos, cesan su actividad", explica UGT, "sin explicaciones ni indemnizaciones". El sindicato apunta además a una nueva modalidad en la quede trabajo a aquellos que no acatan sus órdenes.Así pues, denuncia que estos trabajadores están "atrapados en. "Ellos no pueden negociar el precio de los pedidos y servicios, aunque las empresas lo modifican unilateralmente", subraya."Dependen de la empresa con la que prestan servicios para poder trabajar, les dan la infraestructura necesaria para poder realizar el trabajo, les imparten una formación previa antes de empezar a trabajar, llevan la imagen de la empresa por toda la ciudad,", explica, al tiempo que resalta que todos ellos son "elementos que constituyen indicios que demuestran una relación laboral".UGT denuncia además que la empresa hacelaboral, ya que tienen que cargar con el IVA, IRPF, seguridad social de autónomos, mantenimiento del vehículo, seguros, etcétera, "mientras que las empresas ingresan las ganancias por las dos vías: por el consumidor y por el trabajador".La organización ha puesto a disposición del colectivo la plataforma sindical Turespuestasindical.es , donde se atiendeny han requerido a la Dirección General que, "con carácter de urgencia, resuelva esta situación".