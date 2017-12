El Ibex se revaloriza un 7,4% en 2017, su mejor resultado desde 2013

IAG, Cellnex y Abertis, los ganadores del año

Las elecciones en Francia impulsaron un 3,76% al índice

2018 continuará marcado por la incertidumbre política

El Ibex 35 dice adiós a 2017 instalado en losdurante un año que estuvo marcado por la crisis política en Cataluña a raíz de la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia y la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución.En este contexto, el selectivo madrileño consiguió revalorizarse un 7,4% durante el ejercicio, lo que supone su, cuando ascendió un 21,41%. En 2014, la Bolsa subió un 3,66%, mientras que en 2015 y 2016 descendió un 7,15% y un 2,01%, respectivamente, según informó Europa Press.En cualquier caso, la crisis catalana sí que lastró el comportamiento del Ibex 35, que a principios de mayo acumulaba un repunte anual del 19,06%. En concreto,en el índice de referencia de los mercados españoles durante los últimos meses del ejercicio.En 2017frente a sus homólogos europeos, puesto que el Ftse Mib de Milán avanzó un 13,61%, el Dax de Fráncfort un 12,51%, el Cax 40 de París un 9,26% y el Ftse 100 de Londres un 7,63%.En cualquier caso, el Dax es un índice total return, por lo que tiene en cuenta la distribución de dividendos de las compañías que forman parte de él, a diferencia del Ibex 35.En lo que respecto a valores concretos,en Bolsa en 2017, con un ascenso del 41,08%, por delante de Cellnex con un 41,02% y Abertis, con una subida del 39,53% en medio de las OPAs de Atlantia y ACS por hacerse con la concesionaria de infraestructuras.(+39,24%),(+30,35%),(+29,37%),(+25,99%),(+25,82%),(+25,17%) y(+23,85%) también acumularon ascensos por encima del 20% en el conjunto del ejercicio.Llama la atención que los dos bancos de origen catalán hayan sido las entidades financieras que más se revalorizaron, por delante de BBVA (+10,88%) y Santander (+10,49%).Entre los once valores que cerraron el año en rojo,se dejó un 40,69%, con episodios de alta volatilidad tras la presentación de la cuentas del tercer trimestre.Por detrás,descendió un 32,09% en el año yse dejó un 16,06%.también perdieron más de un 10% de su valor en Bolsa en 2017.El Ibex 35 registró su, cuando se aupó un 3,76% tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en Francia, que se saldaron con la victoria de Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen.El segundo mayor ascenso se produjo en medio de un escenario de máxima tensión en Cataluña. De hecho, el Ibex subió un 2,51% el 5 de octubre tras conocerse el traslado de la sede social de Sabadell a Alicante, operación que supuso el, que acumula a 3.188 salidas desde la celebración del referéndum ilegal.Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el selectivo madrileño registró un alza del 2,44%, su tercera mayor subida del ejercicio. No obstante, la crisis en Cataluña también provocó elEl año 2017 también será recordado por la, entidad resuelta en la noche del 6 al 7 de junio y vendida a Santander al precio simbólico de un euro. En este contexto el Ibex 35 registró su segunda mayor caída anual el pasado 17 de mayo ante lassobre la salud del sector financiero en España.Además, entre el 1 y el 14 de noviembre el Ibex 35 igualó la, al encadenar diez sesiones consecutivas cerrando en negativo en las que se dejó un 5,06%.En opinión del analista de XTB, Joaquín Robles,, pues Cataluña seguirá condicionando el comportamiento de los inversores hasta que dejen de ver los acontecimientos políticos en la región como "una amenaza potencial".En este sentido, el experto advierte de que continuar por la vía unilateral, en el supuesto de que el bloque independentista consiga formar Gobierno, sería "" para los intereses de los mercados españoles. En cambio, apunta que una negociación dentro del marco legal "tranquilizaría" a los inversores.En el plano internacional, Robles subraya que lamarcarán el comienzo de 2018.Para el próximo ejercicio, importantes casas de análisis otorgan un alto potencial de revalorización a la Bolsa española. En concreto, Santander AM, la gestora del banco cántabro, pronostica que, mientras que desde el departamento de análisis Bankinter suben este objetivo hasta los