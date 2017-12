El gas, los sellos y los peajes de autopistas suben en 2018

La energía empezará el año con subidas

La telefonía se congela pero suben los paquetes

IRPF

El euríbor y el IBI

Suben los peajes de autopistas y se mantienen las tarifas de tren

Las tasas aeroportuarias bajan un 2,22%

Sube el sello un 10%

El año 2018 se iniciará con, y una revisión catastral en 1.830 municipios, al tiempo que arrancará con una subida del 4% en el Salario Mínimo y del, el mantenimiento de los precios de algunos servicios básicos, como el de Cercanías, o una bajada de las tasas aeroportuarias, informa Europa Press.El IPC concluyó 2017 con un, por encima de la subida de los sueldos de empleados públicos este año (+1%) y del aumento experimentado por las pensiones (+0,25), con las consiguientes, si bien se sitúa por debajo del incremento salarial pactado en convenio, que hasta noviembre alcanzaba el 1,43%.Por el momento, se mantendrá el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples ( Iprem ) a expensas de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2018, si bien el SMI subirá un 4%, hasta los 735,9 euros mensuales en 14 pagas (), y las pensiones se revalorización un 0,25% desde el 1 de enero.En cuanto al sueldo de los funcionarios, el Gobierno baraja una subida de, tras haber descartado a los sindicatos la congelación de los sueldos públicos, en un contexto de unos Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) para 2018 pendientes de aprobación.En lo que se refiere a la energía,, debido, entre otros factores, a las subidas en los precios de la materia prima, con un barril de crudo instalado por encima de la cota de los 60 dólares.Así, esta tendencia alcista en el precio del petróleo en el último trimestre del año ha llevado a los combustibles a. El precio medio del litro de gasóleo se sitúa en los, su nivel máximo desde julio de 2015, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Por su parte, el precio del litro de gasolina alcanza los 1,235 euros.En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al) se congelará para este año, de modo que la evolución de la factura, conocido como pool, que afecta a algo más de un tercio del recibo.No obstante, la tensión en el pool se mantendrá, al menos en el arranque del año, aunque, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena, unido a otros factores, llevó a marcar los registros más elevados desde diciembre de 2013.Aún así, la factura de la luz ha cerrado 2017 con un encarecimiento interanual, lo que supone un pago en el total del ejercicio deMientras, la tarifa de gas natural, a pesar también de la congelación de los peajes, recibirá en enero a los consumidores domésticos en 2017 con unafrente al precio del trimestre anterior debido a ese encarecimiento de las materias primas.Por su parte, la bombona de butanoel pasado mes de noviembre, con un precio máximo de 14,45 euros, y no se revisará hasta el tercer martes de enero.En el campo de la telefonía, Telefónica ha decidido congelar por quinto consecutivo a partir de enero la cuota de abono, queIVA incluido, una medida que afecta cada vez a menos clientes, ya que solo la pagan los de telefonía fija y banda ancha fija que no tienen contratado ningún paquete de servicios.Por su parte, los paquetes ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones,, registrarán nuevas subidas de precios en 2018 a cambio de más velocidad en fibra, más datos en el móvil y nuevos servicios, un movimiento al que se podrían sumar otras marcas próximamente.En el capítulo de impuestos, si finalmente se aprueban los Presupuestos de 2018, el Gobierno, que irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad, así como a personas de "cierta edad".Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. También se elevan las cuantías de las ayudas por comida y de las becas por estudio exentas del IRPF.En cuanto al euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas,, por lo que sigue acumulando mínimos históricos, lo que permitirá abaratar las hipotecas a las que toque revisión en unos. Se prevé un mantenimiento hasta finales de año, cuando podrían notarse las primeras subidas.Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, solicitada por 1.830 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se devenga el 1 de enero, si bien, ya que son los ayuntamientos los que deciden la cuota del impuesto.En cuanto a las tarifas de tren, Renfede Cercanías y de Media Distancia convencional en 2018 por tercer año consecutivo, después de haber subido a principios de año un 1% el precio de los trenes AVE y de Larga Distancia, lo que encareció el billete 48 céntimos de media.A su vez, el precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estadoa partir del próximo 1 de enero, lo que supondrá su primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y 2017.La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas , previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento.Respecto a las tasas aeroportuarias, Aena aprobó en julio la propuesta de tarifas aeroportuarias aplicables para 2018, que supondrá unaa partir del 1 de marzo, coincidiendo con el inicio de temporada alta para el sector aéreo, siguiendo lo establecido en el Documento de Regulación Aeroportuaria ( DORA ).A esta rebaja se añade el descenso en las tasas de navegación aérea de ruta del 3% en 2018, del 4% en 2019 y del 5% para 2020, contemplada en el Plan de Navegación Aérea 2017-2020 de Enaire, matriz de Aena, conocido como Plan de Vuelo 2020.Hay que recordar que Fomento ha elevado lade transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares del 50% al 75%.Además, desde abril de 2017 se aplica en los aeropuertos estacionales un descuento del 5% en la tasa de pasajeros a los viajeros adicionales de cada ruta durante la temporada de invierno y un 5% adicional si la compañía mantiene al menos el mismo número de pasajeros en la ruta en la de invierno de 2018.El sello para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionalesel 1 de enero de 2018, de forma que pasará a costar 0,55 euros, frente a los 0,50 euros actuales.Se trata de la, considerada de servicio publico, registra en la última década, tras las del 11,1% de este año 2017 y la del 10,5% que experimentó en 2015.