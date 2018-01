De Guindos calcula que la crisis de Cataluña ha costado "unos 1.000 millones de euros"

Vicepresidencia del BCE

El ministro de Economía,, ha calculado que la crisis de Cataluña ha costado "unos 1.000 millones de euros". "Si ha costado, por ejemplo, una desaceleración de cuatro o cinco décimas, el PIB de Cataluña son 200.000 millones de euros, aplique el 0,4-0,5 y eso lo que supone es que ha podido costar perfectamente ya unos 1.000 millones de euros", ha indicado De Guindos en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.Así, ha recordado que en Cataluña, el cuarto trimestre del año pasado estuvo "", provocando una "desaceleración" del crecimiento económico de Cataluña."Nos hemos ido al 0,4-0,5 en el cuarto trimestre este año y es una desaceleración muy importante. Eso en un trimestre, lo que pone de manifiesto la enorme incertidumbre e inquietud y desconfianza que generó, ha apuntado. En esta línea, De Guindos se ha mostrado convencido de que "la vía unilateral se ha puesto de manifiesto que no va a ningún sitio" como consecuencia de "la ilegalidad, la irracionalidad económica, como consecuencia también de que tiene en contra a toda Europa y a la comunidad internacional".Por ello, espera que el nuevo Gobierno que salga del Parlamento en las próximas semanas "que está teniendo esta política y lógicamente abandone ese planteamiento y la vía unilateral quede aparcada definitivamente"."Las políticas que lleva a cabo el gobierno anterior de la Generalitat y espero que como decía anteriormente, que se modifique, y que estas cuatro o cinco décimas, que es aproximadamente 1.000 millones de euros que perdimos, lo recuperemos en términos de empleo exactamente lo mismo, porque Cataluña estaba creciendo por encima de la media España, era uno de los motores fundamentales deY sin embargo en el cuarto trimestre se ha convertido en un lastre", ha agregado.Preguntado por si le consta que algunas de las principales agencias de calificación de riesgos llegase a plantear a algún miembro del Gobierno que España se estaba precipitando hacia una guerra civil, De Guindos lo ha negado y ha apuntado a una situación dedespués del referéndum del 1 de octubre que después se "recondujo".Sobre los malos resultados del PP en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, los ha achacado al "voto útil", ha defendido al candidato del PP y ha pedido que no se generalice estos resultados. Además, ha indicado que la negociación política "siempre ha estado abierta, pero con unos límites claros que son los límites de la legalidad".Además, confía en que "habrá presupuestos" en 2018 porque ". "Estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña, pero una vez que haya nuevo Gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco estará dispuesto porque interesa a todos", ha precisado De Guindos, para añadir que cree que existen "los mimbres para hacer el texto de los presupuestos". En cuanto al paro juvenil, el ministro ha reconocido que es "extremadamente cruel" aunque se ha mostrado seguro de que "va a continuar cayendo de forma muy intensa en los próximos meses". En este sentido, calcula que en 2018 se crearán alrededor de medio millón de puestos de trabajo en términos de Encuesta de Población Activa. En cualquier caso, ha apuntado que se está observando una "normalización de la evolución salarial"."El año 2018, estoy convencido de que va a ser, es decir, en torno al tres por ciento y, por lo tanto, eso se tendrá que recoger en la negociación salarial y en la negociación entre empresarios y trabajadores", ha subrayado, al tiempo que ha precisado que no va a "tocar la reforma laboral".Acerca de su posible candidatura a una vicepresidencia que quedará vacante en el Banco Central Europeo, De Guindos ha negado haber hablado sobre esta posibilidad con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha insistido en que "lo importante es que el puesto va a ser para España y España va a recuperar una posición que es fundamental en un momento además delicado desde el punto de vista de la situación económica" y ante una "Por otro lado, sobre el proceso de privatización de Bankia, De Guindos ha afirmado que "pero en función de las circunstancias específicas del mercado" y que no van a vender si no se obtiene "un precio adecuado" porque "Bankia vale mucho".Según ha explicado, en estos momentos, "la banca española está afectada por una situación de" y "si se empieza a modificar la expectativa de evolución de tipos de interés de subida al alza, va a haber una revalorización muy importante de Bankia". "No sería en absoluto raro que se dieran revalorizaciones entorno al 30, 40 o 50 por ciento", ha concretado.Además, ha indicado que una subida de tipos de interés sería ", desde el punto de vista de sus ingresos, aunque ha precisado que siempre será "muy moderada", de entorno a "medio punto, un 0,75".