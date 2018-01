El PSOE abre el año dando prioridad al debate sobre la necesidad de garantizar el sistema de pensiones

Ahora, pensiones. El PSOE ha decididoy sacar del armario la bandera de las pensiones con el objetivo dey plantear el debate político sobre la sostenibilidad del sistema, amenazado por el vaciado del fondo de reserva y un mercado de trabajo incapaz de alimentar el modelo.Este asunto será precisamente elabiertas que los socialistas pondrán en marcha este año en las 52 capitales de provincia españolas, en algunos casos con la implicación personal del secretario general, Pedro Sánchez.responsable de este asunto en la dirección federal, tras una reunión monográfica de la ejecutiva atribuyó este lunes en rueda de prensa el problema que sufren las pensiones en España a la—que ha hecho “enfermar” el mercado de trabajo y ha “devaluado” las cotizaciones a la seguridad social—, a lay a la utilización de recursos paracomo el funcionamiento de la seguridad sociales o determinadas políticas de empleo.En vez de tomar medidas, subrayó,y echar mano de los ahorros, hasta el punto e haber prácticamente vaciado la hucha, que ha pasado de tener casi 67.000 millones a poco más de 8.000. Ydiciendo que es un problema de gasto, cuando en realidad, en proporción al PIB, España dedica mucho menos que la mayoría de los países de nuestro entorno al pago de las pensiones.¿Y qué propone el PSOE? Revalorizar las pensiones en relación con el, racionalizar los(que el funcionamiento de la Seguridad Social pase a ser financiado vía presupuestos) e impulsar unque mejore los salarios y, por tanto, así cotizaciones a la seguridad social. Pero no sólo eso: tambiénque el PSOE sigue sin concretar pero con la que calculan que se pueden generalcon carácter finalista para contribuir al pago de las pensiones.Valerio recordó que encrearon un impuesto especial de contribución social generalizada para este fin y casi un 20% de las pensiones se paga gracias a este instrumento y que enutilizan este sistema para financiar casi el 30% del sistema. Hay que buscar una solución para el sistema no sólo porque el PP se haya gastado el fondo de reserva sino porque en los primeros años de la próxima década van a empezar a recibir sus pensiones los hijos de la explosión demográfica de los sesenta y eso va a complicar y mucho el futuro del sistema público de pensiones.El PSOE no quiere revelar, todavía, su propuesta. Eso sí, excluye de la nueva carga fiscal a las “clases medias” y a los “trabajadores”.