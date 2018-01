La CNMV mantiene la autorización a la OPA de Atlantia sobre Abertis

"Excepción al principio de libre transmisión"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) ha decidido este lunes mantener la autorización dada el pasado mes de octubre a la, con lo que rechaza así el requerimiento del Gobierno de que la anulara porque la compañía italiana no había pedido autorización previa del Ejecutivo para la operación.El supervisor considera que el folleto de la oferta de la compañía italiana, según informó en un comunicado recogido por Europa Press. Se trata de una operación valorada en 16.341 millones de euros con la que compite la posteriormente formulada por ACS por 18.600 millones.La CNMV rechaza de esta forma el requerimiento que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Fomento y de Energía, realizó el pasado 7 de diciembre, en el que advertía de la, por la vía contencioso-administrativa, en el caso de que el supervisor no atendiera a su petición de anular la OPA de Atlantia.El supuesto de que el Gobierno recurriera a los tribunalesque, de otra forma, sólo sumará un mes más de retraso por el requerimiento realizado al supervisor del mercado.Por el momento, en su respuesta a este requerimiento, la CNMV explica que las autorizaciones del Gobierno a las que se refería, además de que ya han sido solicitadas por los dos oferentes,"por distintas razones que en su día se tuvieron en cuenta".El órgano que preside Sebastián Albella detalla dichas razones, una de las cuales está en línea con el argumento esgrimido por Atlantia para defender que su OPA a Abertis no requiere luz verde del Gobierno.Así, el supervisor indica que las autorizaciones que el Gobierno estima necesarias "no son autorizaciones requeridas por la oferta, sino relativas a lade los que es titular el grupo Abertis".Atlantia, pese a que finalmente ha cedido y ha pedido autorización al Gobierno para la OPA,argumentando precisamente que la oferta no se dirige a las concesionarias de autopistas o al operador de Hispasat, sino a títulos de Abertis, empresa matriz de todas ellas.De su lado, el Gobierno siempre ha mantenido la necesidad de analizar y en su caso autorizar la operación, dado que los activos que gestiona Abertis sony estratégicos para el país.Otra de las razones que señala la CNMV es que la Ley de OPA exigey no "meras autorizaciones o consentimientos en el ámbito concesional-contractual".Respecto a estas otras autorizaciones, apunta que la legislación contempla la"a efectos de que el folleto de la OPA informe sobre los efectos que podría tener el incumplimiento o la falta de obtención de las mismas".Además, la CNMV estima que "la exigencia de autorizaciones previas" en los términos previstos por la legislación de OPA constituye una "de las acciones de las sociedades cotizadas". "Tanto ello como, en general, el principio de libertad de movimiento de capitales obligan a ser restrictivo en cuanto al alcance del precepto", añade el supervisor.A pesar de rechazar el requerimiento, la CNMV manifiesta suque le remitieron y manifiesta su "confianza" en que el proceso de OPA sobre Abertis "pueda seguir adelante con normalidad".En la actualidad, la OPA de Atlantia, presentada en junio de 2017 y aprobada en octubre, está a la espera de que la CNMV autorice la OPA competidora planteada también en octubre por ACS. Una vez que la oferta el grupo presidido por Florentino Pérez tenga el visto bueno del supervisor arrancará el, que será único para las dos OPA, para que los accionistas de Abertis se decanten entre ellas.ACS ya tiene autorización del Gobierno a la operación, pero está pendiente, además de la aprobación de la CNMV, de la de las, que está previsto se pronuncien el próximo 6 de febrero.De su lado, Atlantia ya tiene, además de la aprobación de la CNMV, que este lunes le ha sido ratificada, la de la Dirección de Competencia europea. No obstante,, que finalmente accedió a pedir el pasado 21 de diciembre, y de que el Ejecutivo resuelva si recurre a los tribunales la decisión de la CNMV.Fuentes cercanas a la compañía italiana manifestaron su consideración de que, toda vez que ya ha formulado su solicitud de autorización al Gobierno.Elprocederá a analizar la respuesta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado al requerimiento que este Departamento y el de Fomento realizaron en nombre del Gobierno para revocar la OPA de Atlantia antes de pronunciarse y hacer una valoración sobre la misma."El Ministerio está procediendo apor la CNMV antes de valorarla", indicaron en fuentes del Departamento que dirige Álvaro Nadal a Europa Press. Se trata, según dichas fuentes, de dos documentos, que suman "unos cuarenta folios" y uno de los cuales corresponde a un informe jurídicos.