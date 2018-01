Salgado achaca a Grecia e Irlanda la recaída de la economía española en 2010

Impacto de Grecia

El coste social del 135 fue nulo

La banca superó los test de estrés

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno Elena Salgado ha reconocido que el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero cometió "aciertos y errores" a la hora de gestionar "la crisis económica más grave de los últimos setenta años" en un momento en el queSegún ha apuntado Salgado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, el Gobierno se planteó como objetivo "proteger a España" dey comprometido su futuro como país".Además, el Ejecutivo buscabadel sistema financiero sobre la economía productiva y sobre el empleo", así como "limitar el coste para el erario público de los recursos requeridos para ayudar a las entidades financieras en crisis" y "sostener los servicios públicos que definen esencialmente el Estado del Bienestar"."En parte lo logramos y en parte no, porque las circunstancias no pudieron ser más adversas., ha señalado quien fuera también ministra de Economía y Hacienda, de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.No obstante, piensa que "en alguna medida" el Gobierno del que formó partey a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad".La exvicepresidenta económica del Gobierno ha apuntado que, su interrelación con la situación del sistema financiero y el efecto conjunto diferencial que todo esto tuvo sobre el empleo".Así, ha señalado que la estrategia fiscal adoptada por el Ejecutivo "fue consistente con las" y ha añadido que "si no se quería recortar una parte importante del Estado del Bienestar era necesario incrementar algún impuesto", como se hizo con el IVA.Salgado ha puesto en valor que al inicio de 2010 la evolución de la actividad económica en Españaempezó a crecer y la prima de riesgo se situó por debajo de los 100 puntos básicos. En ese momento, estalló la crisis griega, según ha recordado.Para la exministra, ese fue uno de los hitos que. En su opinión, la falta de credibilidad del programa de rescate a Grecia y las discrepancias extendieron la desconfianza hacia los países "considerados más débiles", como Portugal, España e Irlanda.Tras hacer un repaso de las medidas tomadas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, Salgado ha explicado que "debido a que se aprobó la ambiciosa reforma de pensiones con el acuerdo de los agentes sociales".Para Salgado, la reforma del artículo 135 de la Constitución que se acometió en 2011 tuvo un coste en términos sociales "nulo" "La decisión adoptada fue, de nuevo, apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio deesenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso se aprobó la reforma del artículo 135", ha dicho.Según ha explicado, este artículo establece que el sector público debe aceptar los déficit presupuestarios como una forma deque tendrían que ser compensadas en el futuro con superávits.El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2011 con 316 votos a favor y 5 en contra la que representa laal objeto de incluir en la Ley Fundamental el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.Aunque PSOE y PP no introdujeron ninguna cifra en la Carta Magna, en una ley orgánica posterior se consignó u, a razón de un 0,26% en el caso del Estado, el 0,14% para cada comunidad autónoma y el cero para los ayuntamientos.Salgado ha explicado que España sometió en 2011 a la práctica totalidad de su sistema financiero a los test de estrés de la EBA y los resultados indicaron queNo obstante, ha apuntado que la restricción crediticia y la financiación de las empresas se vieron agravadas por la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que requeríay por la elevación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en dos ocasiones.Para la exministra, esen España en los últimos años, como "se ha reconocido por las instituciones internacionales".