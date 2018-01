La Inspección de Trabajo denuncia al modisto Alejandro de Miguel por "prácticas irregulares" en materia salarial

Posibles delitos

La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía de Toledo las actuaciones sobre losdel modisto Alejandro de Miguel , por apreciar un presunto delito contra los derechos de los trabajadores descrito en el artículo 311 del Código Penal y castigado con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.Según ha informado CCOO en un comunicado, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato en noviembre de 2016, la Inspección constató, por lo que el pasado mes de julio requirió a la empresa Grupo de Confección Cadenas SL, propiedad del mencionado modisto y de su familia, a abonar a sus trabajadoras las, entre 3.500 y 6.500 euros, a cada una de ellas.CCOO ha detallado que el modistopor transferencia bancaria "para aparentar el cumplimiento del requerimiento" de la Inspección, pero exigió a las trabajadoras quenada más recibirlo en sus cuentas, lo que hicieron todas menos una, que fueAlejandro de Miguel, junto con sus hermanas y su madre —que figura como administradora de la empresa, aunque es el diseñador "quien en todo momento hace de representante de la mercantil"—, convocó a esta trabajadora paraLa, en la que el diseñador y sus familiaresque le habían ingresado por requerimiento de la Inspección; y subrayan en varias ocasiones que "todas las demás lo han devuelto".Tras conocer estos hechos, el pasado 21 de agosto CCOO amplió su denuncia inicial ante la Inspección de Trabajo, aportando el 11 de septiembre la grabación facilitada al sindicato por la trabajadora y su transcripción textual. La Inspección, según CCOO, avala con diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional la, que también ha aportado a la Fiscalía junto con su transcripción.Además, para confirmar la veracidad de la grabación y de "los gravísimos hechos que en ella se revelan", la Inspección requirió a una entidad bancaria los movimientos de cuentas de varias trabajadoras "a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente,, ya que se podría estar ante un posible delito del artículo 311 del Código Penal".Los extractos facilitados por el banco muestran que las trabajadorasque les acababa de ingresar Alejandro de Miguel. Corroborados así los hechos denunciados por CCOO y revelados por la grabación aportada por la trabajadora despedida, la Inspección ha remitido a la Fiscalía sus actuaciones y las pruebas acumuladas que apuntan al mencionado delito penal.El Ministerio Fiscal deberá ahora estudiar "los posibles delitos que se castigan con las penas dey multa de 6 a 12 meses"; y las pruebas de las que dispone para demostrarlos; y en su caso formular la correspondiente denuncia penal contra el responsable de la empresa Grupo de Confección Cadenas SL.En este sentido, la Inspección señala que, "aunque no es el administrador de la empresa, se entiende que don(Alejandro de Miguel) es", quien ha actuado y adoptado las decisiones del artículo 31.1 del Código Penal y, por tanto, quien debederivadas de la conducta presuntamente delictiva.Entre otras muchas pruebas de ello, el informe remitido a la Fiscalía por la Inspección aporta los movimientos de la cuenta bancaria de Alejandro de Miguel, donde "se comprueba cómo realiza transferencias a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio".Por todo ello, "se entiende que don Alejandro es el responsable principal de tener a los trabajadores con, exigir la devolución del dinero transferido y de adoptar medidas sancionadoras de despido en caso de no atender sus exigencias, mediante supuestas, ha informado el sindicato.Tras las, la Inspección ha seguido constatando otros incumplimientos laborales y salariales por Alejandro de Miguel, emitiendo primero los correspondientes requerimientos y después imponiendo sanciones al afamado modisto."Entre las prácticas habituales de su empresa está el abono de nóminas cerca de, si bien las trabajadoras debían firmar que reciben mensualmente el salario de convenio; el impago de varios pluses y de las pagas extras establecidas en el convenio, e incluso el impago del mes de vacaciones (, dice Alejandro de Miguel en la grabación mencionada). Todos estos incumplimientos afectan a toda la plantilla, si bien se agravan en el caso de algunas trabajadoras".Al tiempo, CCOO tramita demanda dede la trabajadora que rehusó devolver a la empresa el dinero que le ingresaron por requerimiento de la Inspección; así como el de otra trabajadora que fue despedida previamente; y a la que presuntamente, aunque luego no se lo ingresó.