"No vamos a ceder ni un paso"

Loshan anunciado este viernes que están barajando llevar a cabopara defender los puestos de trabajo de la fábrica en Mallorca y han explicado que "llegarán hasta el final" en sus pretensiones de lograr que la planta embotelladora se mantenga en Marratxí (Mallorca).En rueda de prensa, el presidente del Comité de Empresa de Pepsi,, ha explicado que solicitarán a la multinacional unde la planta en Marratxí, y ha indicado que el próximo martes está prevista una reunión con la dirección de empresa, en la que presentarán su contrapropuesta, que previamente será consensuada con el resto de los trabajadores.El representante sindical ha calificado derealizada por Pepsi en la que plantea indemnizaciones "28 días por año", puesto que, según ha dicho, es del todo "insuficiente" porqueAsí, León ha advertido que, si la empresa sigue por ese camino, tomarán, al tiempo que ha recalcado que "no van a ceder ni un paso". "En primer lugar vamos a seguir defendiendo la viabilidad del empleo y si, la compañía sigue por el mismo camino, nos veremos en la fábrica tomando las acciones legales que nos correspondan", ha insistido."No descartamos nada, pero tenemos queque es la que va a decidir lo que quiere hacer", ha ahondado.Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Baleares,, ha calificado dey ha subrayado que "harán ruido" porque no se puede permitir que se pierdan puestos de trabajo "en silencio"., en caso de que de forma arbitraria y salvaje dejen a las familias en la calle. No podemos consentir que esto ocurra en una sala cerrada sin que nadie se entere. Haremos lo que tengamos que hacer", ha advertido.Tras insistir en que rechazan la propuesta inicial de la embotelladora, de "cerrar la planta completamente", el secretario general ha indicado que "de ver de qué manera vamos a ir al paro, lo que queremos es ver cómo podemos continuar", ha dicho."Primeroy no de prejubilaciones e indemnizaciones", ha apostillado Cámara.