El plazo que Opel España dio a los trabajadores de su planta en Zaragoza para aceptar las nuevas condiciones del convenio antedel nuevo Corsa acaba este lunes. Y. La última reunión, que se celebró este domingo y duró más de 10 horas, acabó con "acuerdos mínimos". Así lo expresó en declaraciones a Europa Press la secretaria de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón,"Al final hemos salido sin acuerdo, hay unos avances que son tan mínimos y están tan lejos de nuestra línea de defensa principal que no vamos a valorar, están muy lejos, no ha habido avances en las pausas ni en los pluses".La última propuesta presentada por la empresa recogía unen 2018 y 2019 een el 2020, 2021 y 2022 y de. Los sindicatos, en cambio, consideran irrenunciable la recuperación del contrato de relevo para los nacidos en 1957, la contratación de los eventuales que salieron de la planta y un acuerdo de condiciones para los trabajadores de los niveles 6 y 7.Por su parte, los trabajadores, en una concentración que tuvo lugar el pasado sábado, recordaron que son "una plantilla que siempre ha cumplido" y, por ello, exigieron a la empresa una "reacción positiva". Además, expresaron su deseo de poder trabajar "con su".Se espera que los delegados de los sindicatos expliquen la situación de no acuerdo a los trabajadores de Opel España de nuevo en la mañana de este lunes. El convenio colectivo de la empresa caducó en el 2017 y es. Las negociaciones empezaron en octubre.La amenaza de la empresa a los trabajadores podría suponer un duro golpe a la planta de Figueruelas, puesto que la fabricación del Corsa supone más de la mitad de la producción para la plantilla.El ministro de Economía,, se pronunció con respecto a este asunto y pidió al grupo PSA y al comité de empresa de Opel que "que permita mantener el funcionamiento de la planta y atraer nuevas inversiones". "La industria del automóvil es esencial no solo para la economía aragonesa, sino para el conjunto de España, por su apuesta por la I+D+i, el empleo de calidad, la capacidad de atracción de inversión extranjera y el dinamismo exportador", aseguró.