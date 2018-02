CC.OO. pide que se negocie un plan integral

UGT ha mostrado su "preocupación" por las cifras de paro del mes de enero, que se incrementó en 63.747 personas por la estacionalidad, y considera que dejan, tras casi seis años de la aprobación de su reforma laboral que "sólo ha servido para empobrecer" a los trabajadores".marcada por la recuperación económica, con un descenso del paro del 7,5% y 283.703 parados menos, UGT señala en una nota que el primer mes del año muestra, otra vez, la finalización de la campaña navideña y, como consecuencia, un aumento del paro junto a una reducción de la afiliación a la Seguridad Social, con 178.170 afiliados menos en el mes."Todos ellos son indicadores delque tiene buena parte del empleo creado en el país", denuncia UGT, que apunta que en las cifras de contratación destaca la, al subir la contratación temporal y que sólo un 6,2% de los nuevos contratos sean indefinidos a tiempo completo.Con estas cifras y una tasa de paro en 2017 del 17,22% de media, UGT consideradel Gobierno en relación con el mercado de trabajo, y recuerda que el desempleo continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos y el problema que más les afecta. "El mercado de trabajo no ha superado la crisis", denuncia.Además, defiende que el descenso continuado de la(del 70,6% en 2011 al 58,6% con datos a diciembre de 2017) y la extensión del paro de larga duración obligan a poner en marcha de forma urgente "verdaderas políticas de empleo", que protejan a las personas en desempleo vía prestaciones, combinando las ayudas con medidas activas de empleo, de orientación, formación e inserción.Transcurridos casi seis años desde la "imposición unilateral" por el Gobierno de la reforma laboral, ve "evidente" la necesidad de abordar con urgencia los "estragos" producidos en el mercado de trabajo y en el sistema de relaciones laborales por "unaque sólo ha servido para rebajar el salario de los trabajadores y recortar sus derechos".La secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO,, ha pedido al Gobierno y la patronal que "asuman su responsabilidad por la senda precaria que ha tomado el empleo" y se sienten a negociar un"El mercado de trabajo no remonta los malos datos del cierre de 2017 que la semana pasada ofrecía la EPA . El acceso al empleo sigue precarizado: ely un tercio temporales a tiempo parcial", ha denunciado Santillana.CCOO señala que 2018 ha empezado con una caída del empleo y subida del paro mayor a la de enero del año pasado, y con un repunte del desempleo femenino tres veces superior al masculino."Aun así, Gobierno y patronal no se lo toman en serio, y bromean con los problemas de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras. Por ello, exigimos que asuman un verdadero plan para combatir el paro, la precariedad y la desigualdad", ha enfatizado Santillana.