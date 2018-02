Las ofertas de trabajo fraudulentas y las estafas laborales afectan a una de cada cinco personas en paro en España

Llamadas a un teléfono de tarificación adicional: números de teléfono para solicitar información donde las víctimas permanecen a la espera durante mucho tiempo.



Envío de SMS: a través de estos mensajes, que suponen un coste, nunca se llega al supuesto proceso de selección.



Cursos formativos: se les pide a los desempleados una cantidad de dinero, en algunos casos hasta miles de euros para recibir información online.



Venta piramidal: la compra y reventa de productos de otras empresas.



Scam: consiste en emplear al trabajador para, sin su conocimiento, blanquear dinero a través de transferencias bancarias

Una de cada cinco personas paradas en España ha recibido algunaen la que le han pedido dinero para entrar en un proceso de selección o conseguir un empleo, según un estudio de Adecco, en el que se afirma también que el 12,4% de los desempleados ha pagado o estaría dispuesto a hacerlo para tener trabajo.La exigencia de dinero no es la única estafa que rodea a las ofertas falsas de empleo, muchas están especialmente diseñadas para obtenerdel candidato, que posteriormente será revendida a un tercero.El estudio destaca que laprovocó que surgieran muchas estafas laborales, especialmente en Internet y últimamente se ha detectado una nueva campaña masiva de ofertas laborales fraudulentas.Las estafas más habituales son:Laclara sobre la oferta laboral, el contrato, los servicios ofrecidos y las contrataciones online o a través del teléfono puede ser indicativo de que la oferta es falsa.Ante la sospecha, la solución es no responder y no hacer click en los enlaces que aparecen en el correo electrónico ni en archivos adjuntos. Lo más importante esni efectuar pagos.En caso de detectar una posible oferta falsa o ser víctima de una estafa laboral, se recomienda contactar con la Agencia Española de Protección de Datos si te han robado información personal, con la Oficina de Seguridad del Internauta o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.