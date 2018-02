Francia y Alemania piden al G20 una acción coordinada para regular el 'bitcoin' y otras monedas virtuales

Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Peter Altmaier, respectivamente, así como los gobernadores del banco central de dichos países, François Villeroy de Galhau y Jens Weidmann, enviaron una carta conjunta al presidente del G20, Mauricio Macri , donde solicitan una bitcoin y otras monedas virtuales, informa Europa Press."Las criptomonedas presentan riesgos sustanciales para los inversores y pueden sersi no se toman las medidas apropiadas", indicaron en la carta, donde piden que se incluya la posibilidad de regulación de este tipo de comercio en la agenda de la Cumbre del G20 de este año Asimismo, aunque actualmente no consideran que el sistema financiero pueda ser contagiado, al igual que indicaba el jueves el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Yves Mersch, sí que ven unen el largo plazo."Se han realizado grandes esfuerzos en los últimos años para proteger a los inversores minoristas y consumidores en general, y no hay ninguna razón para que los marcos apropiados no sean aplicables en este sector", señalaron.