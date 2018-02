La banca, el sector más denunciado por los consumidores en 2017, según Facua

En cifras

La banca alcanzó en 2017 unpor parte de los usuarios acaparando el 63,7 por ciento de las denuncias, seguidas de las compañías de telecomunicaciones y el sector de la automoción, con el 10,3 por ciento y el 5 por ciento, respectivamente, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, recogido por Europa Press.En rueda de prensa, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha informado de que el pasado año se dispararon el número de consultas y reclamaciones planteadas por los consumidores, alcanzando las 86.847. Según este ránking, la banca fue el sector que recibió el, seguida de las telecomunicaciones y la automoción. Las denuncias de este último, protagonizadas en su mayoría "por el fraude en la manipulación de los motores del grupo Volkswagen".El balance de la asociación pone de manifiesto que en 2017sobre el año anterior, pasando de 16.022 en 2016 a 22.703 en el pasado ejercicio. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores, la cifra alcanzó las 64.144; un 64 por ciento por encima de las 39.106 recibidas un año atrás.El portavoz de Facua ha consideradocon competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los "gravísimos fraudes" que se vienen produciendo estos últimos años. De hecho, se ha quejado de la "pasividad" de las administraciones que obliga a judicializar los fraudes masivos, como ha ocurrido con el Dieselgate y las cláusulas suelo, entre otros.Según la organización, los casos contra bancos y entidades financieras alcanzaron la cifra de 14.466, fruto de lay la imposición al consumidor del pago de los gastos de la formación de la hipoteca.Fuerondel total de reclamaciones, lo que supuso un incremento de casi 57 puntos porcentuales sobre el año anterior, cuando supusieron el 7 por ciento. En cuanto a las consultas relacionadas con la banca, 36.477 consumidores acudieron a la asociación para asesorarse sobre sus derechos ante prácticas abusivas.En el caso del segundo sector del ránking, el porcentaje de reclamaciones contra compañías de telecomunicaciones representó, situándose en el 15,3 por ciento frente al 10,3 por ciento del año anterior.Junto a lasaplicadas por las principales compañías, destacaron las denuncias por incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia. Asimismo, el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta son otras de las quejas planteadas por los consumidores.Por su parte,volvió a protagonizar un elevado porcentaje de reclamaciones, hasta tal punto que provocó que el sector del automóvil se situase en tercera posición, con el 5 por ciento. En 2016, el fraude de la multinacional alemana situó al sector a la cabeza de las denuncias en la organización, con el 51,5 por ciento.El cuarto sector en porcentaje de reclamaciones fue el energético. Las compañías de electricidad y gas provocaron el 4,4 por ciento de las quejas, motivadas principalmente pory fraudes en la contratación.Loscontinúan a la orden del día, provocando el cambio de compañía o de la tarifa contratada. "Lo hacen con reclamos que van desde una tarifa supuestamente más barata que en realidad encarece los recibos hasta pidiendo la firma del usuario para aprobar una ficticia reparación del contador y que en realidad no es más que un nuevo contrato", ha denunciado Sánchez.En quinto lugar en el ránking de quejas se situó, con el 2,5 por ciento. Por último, siguieron los transportes —fundamentalmente el aéreo, con el 2,2 por ciento— y la compra y reparación de electrodomésticos, con el 1,9 por ciento.