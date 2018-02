Miles de pensionistas se concentran en toda España para defender el sistema público y protestar contra los recortes

Concentraciones de @ccoo en defensa del sistema público de pensiones. Los y las pensionistas y jubilados continuamos movilizándonos: Con las marchas, con campañas explicativas, con propuestas sobre la Seguridad Social. pic.twitter.com/FhhZHv1R4b — CCOO TV (@CCOOTV) 15 de febrero de 2018

Las pensiones perderán unos 350 euros al mes

Miles de pensionistas han salido este jueves a las calles de toda España para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y protestar contra laspor el recorte que van a suponer para la cuantía de las pensiones presentes y futuras, informa Europa Press.Para ello, los sindicatos, en el marco de la campaña que han lanzado a favor de unas "pensiones dignas", han celebradode toda España ante las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.En la concentración que se celebró frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha criticado que el Ejecutivoaunque la economía esté creciendo a un ritmo del 3%.Tanto UGT como CCOO han hecho un llamamiento para queen todas las concentraciones que se van a hacer por el sostenimiento del sistema público de pensiones.Desde CCOO, su responsable de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, ha insistido en la necesidad de, que "está haciendo ya perder poder adquisitivo a los pensionistas, pérdida que será creciente y sostenida en el tiempo y que tenemos que corregir de manera evidente".En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha expresado antes de participar en una asamblea de delegados en Jaén que es una "vergüenza" que en un país cuyo PIB crece por encima del 3% las pensionesy no repercuta tampoco en la recuperación de los salarios. "Es una vergüenza y no se puede tolerar", ha afirmado.Los sindicatos han pedido al Gobierno que asuma su compromiso de negociar con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo para ven materia de pensiones y procurar pensiones suficientes a las generaciones actuales y futuras.Además de Barrera y Bravo, a la concentración realizada en Madrid han asistido los secretarios generales de las, Julián Gutiérrez y Anatolio Díez.Las concentraciones de este jueves confluirán enen más de 30 ciudades de toda España y en más movilizaciones para los próximos 1 y 15 de marzo.Este mismo jueves se ha presentado un estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi), recogido por Europa Press, que concluye que los pensionistas que se jubilen hoy perderán una media dea lo largo de su retiro como consecuencia de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 , con las que se retrasó la edad de jubilación a los 67 años, se cambió la forma de revalorización de las pensiones y se introdujo el llamado factor de sostenibilidad, entre otras medidas.En el informe se advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados, de no compensarse con ahorro privado, implicaría unpara el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.En el conjunto del periodo 2017-2035, Afi cifra el impacto anual de la reducción de las pensiones públicas en 20.100 millones de euros en términos de valor añadido bruto, el equivalente aen media cada año. El descenso del empleo sería similar (unos 330.000 empleos equivalentes a tiempo completo).En el estudio se afirma queestos efectos negativos al generar una demanda interna que proteja el empleo y el crecimiento económico. "Las rentas vitalicias son un instrumento idóneo para complementar la pensión pública de jubilación, alivian las presiones que existen sobre el sistema público y contribuyen a su sostenibilidad", subraya Afi.En total, calcula que a un jubilado de 67 años le bastarían unos 63.400 euros para adquirir una renta vitalicia mensual cercana a los 380 euros, lo quemedia de poder adquisitivo derivada de las últimas reformas de pensiones (350 euros mensuales). Por su parte, un jubilado de 77 años necesitaría unos 21.000 euros para adquirir una renta vitalicia mensual de 246 euros.