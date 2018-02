UGT advierte de que España estará en riego de recesión "permanente" mientras no suban los salarios

UGT ha denunciado este jueves que la mejora de la economía española continúa, agravando la situación de desigualdad social ante la "pasividad" del Gobierno, y ha advertido de que España estará en riesgo demientras no suban los sueldos."Mientras mejora la situación financiera de los hogares, impulsada principalmente por el incremento de rentas del trabajo, en varios países, entre ellos España, la renta bruta disponible de los hogares sigue estando, critica UGT en un comunicado.El sindicato achaca esta situación a la "intensa"sufrida durante la crisis y a la "resistencia" del Gobierno y los empresarios a reconocer las consecuencias negativas que el incremento de la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza ocasionan a España tanto social como económicamente."Nuestro país no puede ser la locomotora de Europa en un contexto de. Sin aumentar la renta de las familias estamos en un riesgo de recesión permanente. Y sin mejorar los derechos laborales y la protección social nos alejamos no solo de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales, sino también del mundo desarrollado", alerta la organización sindical.Para UGT, es "urgente" acometer una política demás justa y equilibrada, lo que, a su juicio, pasa por aumentar las prestaciones sociales, garantizar una revalorización "digna" de las pensiones, y elevar los salarios para que los trabajadores puedan llegar a fin de mes y recuperar poder adquisitivo."Gobierno y patronal tienen que asumir sus propias palabras: si no es posible vivir con un sueldo de 800 euros,", defiende la central sindical.