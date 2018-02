España sufre su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables

Eiser, el primer revés

El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en los años 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el Real Decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso uncon respecto a las modificaciones anteriores que habían supuesto ya los recortes de finales de 2010, con el PSOE en el poder, indicaron las mismas fuentes.En su fallo, la Cámara de Comercio de Estocolmo reconoce el pago por parte del Reino de España a NovEnergia, que, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros estados de la UE eraDe esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional "no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de", por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.Según adelanta El Confidencial , el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo alque rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicaron a Europa Press que están estudiando "la posible respuesta que se va a dar al laudo".Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hayque también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía, como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.NovEnergia cuenta con una cartera en España de, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en las regiones de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW).La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagarmás intereses a la firma británica.Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.Eiser ya había acudido alpara presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.España suma un total de 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra lospor las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende aEntre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.