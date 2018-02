UGT recurre ante la Audiencia Nacional el Real Decreto de subida de las pensiones para 2018

UGT recurrió este martes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el Real Decreto de revalorización de las pensiones para 2018 al considerar que "se extralimita claramente" y que", según informó Europa Press.Según explicó en rueda de prensa la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT,, la ley establece que la actualización de las pensiones debe llevarse a cabocon su correspondiente convalidación parlamentaria."El Ejecutivo parece teneren una materia, la subida de las pensiones, donde se sabe en minoría, pues", asegura el sindicato, que en su recurso pide la nulidad jurídica del decreto del Gobierno.Para UGT, si se declara nulo el decreto, el Gobierno tendrá que elaborar un decreto, donde no tiene mayoría."Será la ocasión de que se corrija laque supone que las pensiones suban el 0,25% cuando el Gobierno presume de un crecimiento del PIB al 3% por cuarto año consecutivo", apunta el sindicato.Además, UGT mostró su apoyo a la, así como las que puedan presentar el resto de formaciones políticas para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas.El sindicato advierte de que, de no recuperarse el poder adquisitivo de las pensiones, "el Gobierno va a cambiar la cara y el modelo de la sociedad y, ya que éste es un problema no sólo de presente, sino también de futuro".UGT hizo también unen defensa de pensiones dignas convocadas para el próximo 1 de marzo y a que los pensionistas sigan enviando a sus sedes las cartas en las que el Gobierno les comunica la subida del 0,25% para este año, con el objetivo deEsta iniciativa se enmarca dentro de la campaña del lazo marrón lanzada por UGT, en la quede las pensiones para este año.