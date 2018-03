Los primeros ejecutivos de la banca del Ibex ganan un 14% más en 2017

Los sueldos más bajos, en Bankia

, lo que supone un 14,4% más que el ejercicio anterior, informa Europa Press.Esta cifra incluye las retribucionesy consejeros delegados de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter el pasado año.Los presidentes, tanto ejecutivos como no ejecutivos,, lo que implica un incremento del 20% respecto a 2016, mientras que los consejeros delegados obtuvieron 18,54 millones de euros, un 9% más.y lo hizo por su cargo de presidenta ejecutiva de Santander. Ganó 7,87 millones de euros en 2017, un 6,8% más, y generó aportaciones a los sistemas de ahorro por 2,7 millones de euros.El consejero delegado de Santander,, a lo que se suman aportaciones al plan de pensiones por importe de 2,46 millones de euros.Por detrás se situaron, que ocupan los cargos de presidente y consejero delegado, respectivamente.González generó una remuneración de 5,79 millones de euros en 2017, un 17,7% más, mientras que su número dos cobrará 4,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,6%. Este último generó aportaciones al plan de pensiones por 1,85 millones de euros.En el caso de CaixaBank y Bankinter,y obtuvieron en el ejercicio 2017 menor remuneración que los consejeros delegados de estos bancos.Así,(+0,43%) por su cargo en CaixaBank y en otras sociedades del grupo, particulamente VidaCaixa, de la que es presidente, y generó aportaciones al plan de pensiones por 255.000 euros.Por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter,, hasta 1,3 millones de euros, y no cuenta con aportaciones a los sistemas de ahorro.Los primeros ejecutivos de Bankia registraron los sueldos más bajos., un 6,7% más que en 2016, y, de esa cantidad, 500.000 euros se abonaron en metálico y 150.000 euros se entregarán en acciones., ganó 3,65 millones de euros el pasado ejercicio, incluyendo un bonus por objetivos que no percibió en 2016, lo que supone un 41% más, y acumuló 177.000 euros en aportaciones al plan de pensiones.El consejero delegado de la entidad con sede en Alicante, Jaime Guardiola,, incluyendo también el bonus por objetivos, lo que supone un 28,13% más. Además, Sabadell realizó una aportación al sistema de ahorro de su consejero delegado de 3,41 millones de euros.Por otra parte,de euros en 2017, lo que supone un 9,7% más que los 60,46 millones de euros que cobraron el ejercicio anterior.