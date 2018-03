Hacienda y sindicatos firman un acuerdo con mejoras salariales y de jornada para los funcionarios

La subida podrá superar el 8% en tres años

Creación de empleo público

Mejoras en jornada para conciliar

Recuperación de las 35 horas semanales

El Ministerio de Hacienda y Función Pública firma este viernes con los principales sindicatos del área pública (CCOO, UGT y CSIF) un acuerdo que contempla unpara los empleados públicos de, pudiendo llegar en algunos casos a superar el 8% e incluso acercarse al 9%.El acuerdo también conllevará lacon aumento de las tasas de reposición y la recuperación de la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas, con la posibilidad deHacienda celebra una nueva reunión con los sindicatos este viernes a las 9 de la mañana y está previsto que se suscriba uneste mismo viernes, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.En materia retributiva, la Administración remitió a los sindicatos un nuevo documento que aumenta su oferta de septiembre, cuando propuso un alza de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contemplaba una, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020.En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2020, si bien estas cifras serán superiores con la última oferta de Hacienda ofrecida en la reunión del miércoles, que terminará de concretarse en la reunión de este viernes.No obstante, el Gobierno aceptó acceder ade toda la masa salarial que podrían usar las distintas administraciones, lo que permitirá incorporar la equiparación salarial en determinadas administraciones y supondrá un aumento de los sueldos que en algunos casos superará el 8% en el trienio y otros incluso un porcentaje próximo al 9%, según precisaron a Europa Press en fuentes sindicales.A falta de fijar las cifras definitivas, desde los sindicatos valoran que el aumento salarial del próximo trienio, que UGT y CCOO cifran en torno a un 13% desde el año 2010 y CSIF en un 20%.Respecto al empleo, las partesen los sectores prioritarios y no prioritarios, consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos, incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.En la reunión del lunes ya se acordó, según informaron fuentes sindicales, que la tasa de reposición se sitúeAsí, el acuerdo supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo queen el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.Según los sindicatos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir, no sólo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público.De igual forma, el acuerdo contempla varias mejoras en materia de jornada laboral para favorecer la conciliación laboral. El colectivo de 2,5 millones de empleados de las administraciones podrá disponer de unafamiliar y laboral, para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad, según informó CSIF en una nota.CSIF explica que el acuerdo que se ultima con Función Pública podría suponer unde la crisis económica y destaca que consiguió introducir la medida "pionera" para favorecer la conciliación familiar en ese acuerdo en materia de empleo público y condiciones laborales.En detalle, el acuerdo contemplará que las administraciones públicas regulen una bolsa de horas, equivalentes, que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine.De esta forma, un empleado públicosin que se le penalice y posteriormente recuperar este tiempo, según pone como ejemplo CSIF con base a una sentencia resuelta.Coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , CSIF se felicita de esta "" que "mejorará la vida de centenares de empleados que, con grandes dificultades, compatibilizan su trabajo con sus responsabilidades familiares".Para la organización, esta medida esentre hombres y mujeres de manera igualitaria, uno de los ejes de las reivindicaciones del 8 de marzo.Otro de los puntos principales del acuerdo será la posibilidad de(18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y la Administración.La jornada de 35 horas, a través del decreto sobre la función pública y fue objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla-La Mancha.Una vez que se formalice el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, eso sí, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterioren materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto.Además, el acuerdo incluirá la, de forma que las CCAA podrán negociar una lista de enfermedades con los sindicatos para que no se produzcan descuentos en los salarios.