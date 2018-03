Palia "en parte" la falta de ayudas

"Dudas" en el sector sobre su efectividad

Ayudas a la compra: solo un 24% de la oferta

El nuevo Plan Estatal Vivienda 2018-2021

Los principales portales inmobiliarios ven "positivo" el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 porque palia "en parte" la falta de ayudas, pero muestran, ya que temen que la mayor capacidad de pago de los inquilinos por las ayudas al alquiler se traslade a los precios de los alquileres y ven "limitado" el efecto de las medidas para compra, informa Europa Press.El jefe de estudios de idealista.com, Fernando Encinar, valora que el Gobierno se preocupe por el mercado del alquiler en el nuevo plan, pero cree que el camino elegido puede no ser "el más eficaz", ya que las ayudas podrían produciren los tramos más bajos de precios.Además, considera que perjudica "gravemente" a aquellas personas mayores de 35 años que no pueden acogerse a esta ayuda, ya que no contarán con la extra del Gobierno y se enfrentarán a una subida de precios provocada por la misma. "y dar dinero a unos inquilinos frente a otros", ha apuntado.Según los cálculos del portal inmobiliario, las ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años, con una renta inferior a los 600 euros o 900 euros mensuales en mercados como Madrid o Barcelona,que se ofertan en la actualidad en Madrid (2.684 viviendas) y al 15% en Barcelona (1.368 viviendas).A su juicio, el Gobierno debería haberse decantado portambién para el inquilino, ya que permite que todos puedan disfrutar de esta ventaja y que tanto el inquilino como el propietario declaren la existencia de un contrato de arrendamiento.En este sentido, señala que la mejor manera de potenciar el mercado del alquiler es, como dar más cobertura jurídica a los propietarios para que se animen a poner sus casas en alquiler, colaborar con los ayuntamientos para que cedan suelo dotacional para la construcción de viviendas destinadas al alquiler en colaboración con la empresa privada o garantizando un entorno jurídico para que salgan al mercado miles de casas que aún están vacías.Por su parte, Fotocasa.es ve "positivo" el plan porquepara facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con menos recursos económicos, y destaca las ayudas a los promotores" que construyan viviendas en alquiler porque "ataca en uno de los principales flancos del mercado: la falta de oferta de vivienda en régimen de arrendamiento".Toribio considera que las ayudas al alquiler para menores de 35 años, si bien "no es la medida perfecta",porque en estos momentos "no hay nada que ayude a los colectivos más desfavorecidos".No obstante, cree que el plan podría haber ido más allá y remarca queque favorezcan la oferta de vivienda en alquiler, "especialmente en las grandes ciudades". Opina que se podría haber aprovechado la ocasión para incluir medidas que estimulen más la oferta y no tanto la demanda, con el objetivo de aumentar el parque de viviendas y que, en consecuencia, bajen los precios.De su lado, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, valora que el plan nazca con el objetivo de aportar soluciones a las necesidades más urgentes del mercado actual, pero señala que en el sectorsobre la efectividad real de las ayudas anunciadas y destinadas, principalmente, a colectivos vulnerables como los jóvenes o los mayores de 65 años.Sobre las ayudas del alquiler, advierte de que se corre el riesgo de que el aumento de la capacidad de pago del inquilino, provocando el efecto contrario al deseado, y recuerda que hay experiencias anteriores que han puesto en evidencia este sobrecoste.En cambio, sí ve "coherente" que se diseñenen grandes ciudades con ayudas a los promotores, ya sea para la nueva construcción como para la renovación, y celebra las ayudas a las rehabilitación, que por primera vez se concederán a viviendas de forma individualizada, y no al conjunto de la finca.Respecto a las ayudas directas para la compra a menores de 35 años, siempre que las viviendas estén situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y cuenten con un precio inferior a los 100.000 euros, idealista.com señala que su base de datos cuenta con 51.910 viviendas que cumplen con estos requisitos, lo que suponees la provincia en la que más viviendas hay disponibles para quien quiera acogerse a estas ayudas (4.425 viviendas), seguida por la provincia de(3.801) y(2.165). En la provincia de Barcelona hay disponibles 1.130 inmuebles, mientras que en Madrid se reducen hasta 958. En Álava no hay ninguna vivienda disponible para quien necesite acogerse a estas medidas del Gobierno, mientras que en Las Palmas solo son 34, 86 en Baleares y 87 en Guipúzcoa."La medida es original pero no es previsible que tengacercanas a los grandes núcleos urbanos", ha añadido Encinar, que avisa de que incluso podría suponer que muchos jóvenes que ahora viven en ciudades grandes opten por irse a los municipios donde puedan pedir esta ayuda, facilitando la repoblación pero en aquellos pueblos cercanos a Barcelona, Valencia o Madrid.En esta línea, Fotocasa.es considera que, ya que se restringe a aquellos jóvenes que compren su vivienda habitual en una localidad de menos de 5.000 habitantes y cuyo precio no supere los 100.000 euros, y "muchos jóvenes tendrán dificultades para acceder a la financiación necesaria".Desde pisos.com, Font opina que la decisión del Gobierno de limitarlas a municipios de menos de 5.000 habitantes es "bastante acertada", ya que podrían tener su impacto positivo en este tipo de localizaciones, donde la demanda está ajustada a la oferta o es claramente inferior.En su opinión, la operatividad de estas ayudas hubiera estado comprometida en grandes ciudades, donde los precios están muy presionados, y no hubieran ayudado a rebajar esta tensión, sino que la hubieran incrementado. No obstante, echa de menos una intervención en laque quieren comprarse una casa, dado que "no han tenido capacidad de ahorro los últimos años debido a la precariedad laboral".El Gobierno ha aprobado este viernes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con una dotación para los cuatro años de, un 62,5% más que en el plan anterior, según ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.En general, el plan, que consta de nueve programas, prioriza como sus dos ejes fundamentalesy de la rehabilitación y, "con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal, así como a las familias numerosas".El plan también vela por mejorar la calidad de la edificación y de su conservación y por facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler. Todas las ayudas se aplicarán con carácter retroactivoPara 2018, se mantiene el mismo criterio de cofinanciación de las comunidades autónomas que en el, mientras que para 2019, 2020 y 2021, por cada 100 euros estatales, 70 se condicionan a la cofinanciación de 10 euros autonómicos y los 30 restantes se condicionan a la cofinanciación de otros 20 euros autonómicos.