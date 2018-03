Hacienda ingresa en 2017 un 0,6% menos por la lucha contra el fraude: 14.792 millones

Mayor actividad inspectora

La Agencia Tributaria ingresóen 2017 por su labor en la, lo que supone un 0,6% menos que el año pasado, cuando se situó en 14.883 millones, según ha adelantado el director de la Agencia Tributaria,, en rueda de prensa.En su opinión, se trata de unos resultados "" en un periodo de cifras récord en la labor de la lucha contra el fraude de la AEAT, ya que los resultados suponen mejorar en más de 500 millones de euros, un 3,5% más, la media del trienio 2014-2016.De la cifra global, 14.221 millones se correspondieron con el resultado directo obtenido por la AEAT en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude, que mejoró ende los tres años anteriores.De estos 14.221 millones de resultado directo, en ingresos directos procedentes de actuación de control se ingresaronun 2,2% más, y la minoración de devoluciones solicitadas por los contribuyentes totalizó 4.715,9 millones de euros, un 7,6% más.Los ingresos de la AEAT por lucha contra el fraude se completan conprocedentes de declaraciones fuera de plazo voluntario sin requerimiento previo por parte del organismo, cantidad que se redujo un 5,5% respecto a 2016. Fuentes de la AEAT han destacado que la ligera reducción de la recaudación por lucha contra el fraude no es "significativa", ya que, además, hay operaciones que no han computado en lucha contra el fraude y sí lo harán este ejercicio, que ha arrancado "bastante bien" en ese aspecto.La AEAT realizó el año pasado un total denominales de comprobación e investigación, un 8,3% más que los niveles récord alcanzado el ejercicio previo, según ha resaltado Menéndez, quien ha detallado que la deuda liquida incrementó un 1,3%, hasta alcanzar los 5.378 millones, con una deuda media por contribuyentes de 199.000 euros.De esa cifra global, un 42% se corresponde con actuaciones desarrolladas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y 32.215 actuaciones, el 27,4% del total fueron actuaciones presenciales, que se incrementaronDe igual forma, resaltan las visitas presenciales (peinados) destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. En esta actividad, directamente centrada en la detección de economía sumergida, se realizaron, un 31,5% más que en 2015.Según Menéndez, este incremento se debe al desarrollo, desde el mes de abril, del Plan de Visitas IVA 2017, bajo el que se completaron 14.698 visitas, el 45,6% de todas las actuaciones presenciales, si bien en total se iniciaron 19.336 expedientes. En esta línea, ha explicado que se apreciaen las autoliquidaciones de IVA posteriores al inicio de las visitas, ya que los contribuyentes afectados pasaron a declarar más de 256 millones tras el inicio de la campaña, un 10% más, y ha avanzado que este año continuarán desarrollándose este tipo de actuaciones.De su lado, el efecto inducido de las actuaciones coordinadas respecto de los contribuyentes afectados, ha supuesto un incremento de 2013 a 2017 en la recaudación por IVA dely por el Impuesto de Sociedades del 126%.El director de la AEAT ha valorado el empleo debasadas en el uso intensivo de información a partir del Big Data para mejorar el control de grandes patrimonios, en donde se han iniciado las primeras comprobaciones inspectoras vinculada con la nueva herramienta. Así, la AEAT liquidó el año pasado deuda tributaria por un importe de 332 millones.Respecto al control de alquileres, Hacienda realizó 136.600 avisos en datos fiscales a los contribuyentes con la consideración de presuntos arrendadores en la Renta 2016, y se declararon 522 millones en alquileres, lo que supone un 40,5% más respecto a la Renta de 2015, cuando no se producían los avisos. A su vez, Hacienda llevó a cabode análisis de denuncias en 2017, un 3,2% más, y realizó 1.018 expedientes sancionadores, un 4,6% más.Igualmente, Menéndez ha destacado que las actuaciones de entrada y registro realizadas por el Departamento de Inspección con el apoyo de personas de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), que participaron en 1.944 actuaciones de este tipo en 2017, un 21% más respecto al año anterior; y llevaron a cabo 4.004 actas, un 3% más que en 2016, con casi(+36%). Desde 2013, se han realizado 15.209 actas, con casi 1.289 millones recaudados.Asimismo, Menéndez ha destacado también la reducción de, que bajó en 3.500 millones, hasta los 42.365 millones, un 7,6% menos, y acumula un descenso de 7.800 millones en los últimos tres ejercicios, con lo que se sitúa en niveles de 2010.Esto se debe al aumento de las derivaciones dedistintos del deudor principal, medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, la campaña de control de deuda en fase de embargo y las distintas mejoras en gestión recaudatoria, ha explicado Menéndez.Para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias, al objetivo de detectar posibles insolvencias ficticias se efectuaron el año pasado casi 36.700 investigaciones en movimientos financieros, un 405 más y 8,5% veces más que las realizadas en 2012. De igual forma, se adoptaron más de 4.100 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, un 39% más que en 2012, y se acordaron más de 16.000 derivaciones de responsabilidad, el doble que en 2012.Buenas parte de esa deuda pendiente estaba en manos de los incluidos en la lista de morosos que publica la AEAT semestralmente. En este caso, se ha registrado un descenso de la deuda pendiente en periodo ejecutivo en más de 1.400 millones en 2016 y en casiAdemás, se han ingresado 230 millones de euros en fase de embargo en 2017, un 40% más que en 2012.En total, la deuda pendiente en periodo ejecutivo bajó un 6,9%, hasta los 18.402 millones, en tanto que las deudas pendientes en periodo ejecutivohasta los 23.963 millones.