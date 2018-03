Fomento rescata este domingo otras dos autopistas quebradas

Rescate y posterior privatización

El Ministerio de Fomento, 1 de abril,, la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera.De esta forma, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna, toda vez que en febrero y marzo se ha quedado con las radiales R-4 Madrid-Ocaña y R-2 Madrid-Guadalajara, y la AP-36 Ocaña-La Roda.Este domingo otras dos vías revierten al Estado y Fomento, a través de su sociedad Seittsa, asume su plantilla y su gestión en sustitución de sus actuales sociedades concesionarias toda vez que han sido declaradas en liquidación.La Circunvalación de Alicante estaba gestionada por Ciralsa, firma concesionaria participada por ACS, Abertis y Globalvía que ha quebrado conDe su lado, la Cartagena-Vera estaba gestionada por Aucosta, concesionaria participada por Globalvía, Ploder y varias de las extintas cajas de ahorro, que quebró conFomento asume las vías para garantizar que, pese a la quiebra y liquidación de sus actuales concesionarias,La Circunvalación de Alicante esque actualmente registra un tráfico de 4.621 vehículos al día. De su lado, la Cartagena-Vera, de 112,62 kilómetros, cuenta con una media de 3.942 usuarios diarios.Se trata de las dos únicas autopistas en las que la fecha de su rescate por FomentoEn concreto, se estableció en el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid del pasado 23 de enero, que, de reversión, a favor de Seittsa, como entidad pública designada por la Administración concedente del servicio de la infraestructura".En cuanto a las otras autopistas quebradasen las que las asume.Así, este Ministerio. La AP-41 Madrid-Toledo será la última en rescatarse, dado que su proceso de concurso de acreedores aún no ha alcanzado la fase de liquidación.Estas autopistas. La Administración las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan insolventes y en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.Estas nueve vías suponen una. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.El plan de Fomento para estas autopistas pasa por, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.Una vez que se resuelvan los contratoscon que Fomento cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).Se trata de una factura que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones., entre 700 y 1.000 millones de euros, pero ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.