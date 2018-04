Montoro entrega en el Congreso los Presupuestos de 2018: consulta las fechas clave en su tramitación

El primer debate, en torno al 25 de abril

Menos de un mes para convencer al PNV

El ministro de Hacienda y Función Pública,, entregó este martes a la presidenta del Congreso,, en un pendrive USB el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que incluye subidas de pensiones mínimas y de viudedad, incremento salarial para los funcionarios y bajadas en el IRPF y el IVA del cine y que, si ven la luz, serán lasy su segundas en minoría parlamentaria.Acompañado por su secretarios de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal; de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya; y de Función Pública, Elena Collado, el ministro salió poco después de las 9.15 horas al Patio de Floridablanca, y después se ha encaminado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para entregar el proyecto de ley a la presidenta de la Cámara Baja en el Salón de Pasos Perdidos.Allí le esperaba la Mesa del Congreso y los portavoces de la Comisión de Presupuestos, encabezados por su presidente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. A las 9.30 horas,, tablet en mano cada uno, y en ella mostraron a los medios allí presentes el proyecto de Presupuestos.Montoro ofrecerá después unaen la Sala Ernest Lluch para presentar el proyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, y posteriormente informará a los diputados del Grupo Popular en una reunión con el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro.Mientras Montoro comparece ante los medios de comunicación, el proyecto de Presupuestos será. A partir de entonces,El paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y a continuación se abrirá un plazo decon el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.A falta de la aprobación de un calendario definitivo, estas comparecencias se celebrarían, según las estimaciones que maneja la Comisión de Presupuestos,El viernes de esa misma semana, el día, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. Ese debate se calcula que se producirá la semana siguiente, en torno alTras el debate se votarán conjuntamente las enmiendas de totalidad, ya que todas ellas piden lo mismo:. De esa votación dependerá el futuro de los Presupuestos de 2018, pues ahí se decidirá si las cuentas siguen su tramitación o si son tumbados por la oposición.Para entonces, el Gobierno necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar, como ya hiciera el año pasado,, lo que posibilitaría derribar las enmiendas de la oposición.Además de sus socios electorales UPN y Foro, y sus aliados de investidura Ciudadanos y Coalición Canaria, el PP necesita contar con los cinco diputados del. La formación sostiene que,, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no se dan las condiciones para apoyar, y ni siquiera negociar, los Presupuestos Generales.Con el visto bueno del PNV, el Gobierno ya contaría con apoyos suficientes para superar esey poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está toda la oposición.Pero cuando el proyecto vuelva al Pleno del Congreso para someter a votación las cuentas sección por sección (las cuentas de cada ministerio), al Gobierno tampoco le bastará con sumar al PNV. En ese trámite definitivo, ya en la tercera o cuarta semana de mayo, al Ejecutivo no le sirve el empate, sino que se, y sólo con perder una sección, las cuentas de un ministerio determinado, todo el proyecto presupuestario se desplomaría.Para entonces, el Gobierno confía con tener atado el, socio electoral del PSOE, con el que logró aprobar los Presupuestos de 2017, así como los acuerdos del techo de gasto para 2018 el pasado mes de junio. De esta forma, conseguiría reeditar lapara sacar adelante los segundos Presupuestos de un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy.Si los Presupuestos concluyen con éxito su tramitación en el Congreso,, donde seguirán el mismo procedimiento si bien en la Cámara Alta el PP se garantiza la aprobación al contar con mayoría absoluta.