CCOO, CIG y seis comunidades autónomas se abstienen en la votación para nombrar al nuevo gerente de la Fundae

El patronato de la Fundación Estatal de la Formación para el Empleo (Fundae) ha aprobado el nombramiento como gerente de, hasta ahora director de Relaciones Institucionales de la patronal Confemetal . Pero lo ha hecho con las abstenciones de los representantes dey el sindicato gallego, así como de las comunidades autónomas deCCOO no ha respaldado la designación de Fernández Zurita porque considera que nombrar al directivo de una organización empresarialcon que debería guiarse la fundación. Por su parte, las comunidades autónomascon que se ha seleccionado al nuevo director gerente, elegido por primera vez mediante unEl patronato de la Fundae cuenta con 71 miembros, de los que 36 corresponden a la Administración. Según las fuentes consultadas por, las abstenciones han sido 11. A favor del nombramiento también han votado los representantes de UGT y de CEOE y Cepyme.“Hace dos días Fernández Zurita apareció en una foto con la ministra [de Empleo, Fátima Báñez] representando a la CEOE”, explica la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, “la imagen de falta de objetividad perjudica a la fundación”. Pese a que el sindicato ve “con buenos ojos” los últimos cambios en la cúpula de Empleo, considera que poner al frente de la Fundae a un directivo de la patronal “no es la mejor manera” de darle a la fundación “el impulso que necesita”, tampoco de, dañada en los últimos tiempos por los casos de fraude en las subvenciones.La Fundae se encarga de gestionar las ayudas para los cursos de formación tanto de ocupados como de desempleados. “Una cosa es el[donde se sentaban los sindicatos y la patronal], el órgano de gobernanza y decisión política, y otro, que hace una valoración técnica y aplica un procedimiento tasado.”, reclama Santillana. Desde la reforma del sistema de formación para el empleo de 2015 , tanto los sindicatos como la CEOE pugnan con el ministerio por regresar a ese órgano colegiado de decisión. Empleo se niega porque considera que la patronal, UGT y CCOO no pueden ser “juez y parte”: gestionar las ayudas que ellos mismos reciben para impartir los cursos de formación.CCOO también entregó a la secretaria del patronato un documento con los cambios que, a juicio del sindicato, deben acometerse en la Fundae:(SEPE), desarrollar procedimientos de gestión de las discrepancias entre empresas y trabajadores, o implantar sistemas para garantizar el derecho de información de los trabajadores.Por el contrario, UGT cree que “no se debe presuponer” que Fernández Zurita hará “una mala gestión” sólo por el hecho de haber trabajado para la patronal. “Hemos trabajado juntos con Confemetal cuando presentamos los recursos ante la Audiencia Nacional contra las convocatorias de subvenciones del ministerio y no podemos decir ni un pero contra él”, explica Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Pacheco recuerda, además, que cuando la fundación era Forcem, entre 1992 y 2004,. Fernández Zurita ha obtenido “la máxima valoración, 13 puntos, en el concurso realizado según los estatutos de la Fundae, y el segundo consiguió 10 puntos, así que no hay nada que objetar”, ha zanjado el dirigente ugetista.El motivo del malestar de las comunidades autónomas que se han abstenido es otro: la falta de transparencia del procedimiento de selección. Según explicaron, sólo la víspera de la votación se les envió el acta con la decisión del grupo técnico que seleccionó a los candidatos a gerente,, lamentan además fuentes de una de las comunidades. La selección la ha llevado a cabo un grupo técnico integrado únicamente por personal del ministerio, sin participación de las comunidades autónomas ni de los agentes sociales, por lo que “parece una decisión interna”, critican. “Y luego”, subrayan, “nos convocan para una reunión del patronato sólo a título informativo”. Tampoco les ha gustado a estos gobiernos autonómicos que el nombramiento “no contara con el consenso de los agentes sociales, que es lo más importante”.El nuevo director gerente de Fundae, Ignacio Fernández Zurita, era hasta ahora el director de Relaciones Institucionales de Confemetal y desde 2015 también ejerce como secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE). En Confemetal se encargaba del área de formación y formaba parte de la. Además, se sentaba en representación de Cepyme en laabierta por el Ministerio de Empleo. Sustituye en el cargo a Alfonso Luengo Álvarez-Santullano , que fue nombrado en 2012.