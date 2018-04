Los pilotos de Vueling piden equipar salarios al mercado, al menos un 30%, para evitar ir a la huelga

Garantías para crecer en bases españolas

"Hartazgo de los pilotos"

Fuga de pilotos

El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas ( Sepla ) exigió a Vueling unapara evitar la huelga que convocaron este jueves con paros de 24 horas los días 25 y 26 de este mes y 3 y 4 de mayo, así como que les garanticen que se, informa Europa Press.El jefe de la sección sindical de Sepla en Vueling, Juan Manuel Redondo, aseguró hoy en una rueda de prensa en Madrid que "las condiciones salariales" de los pilotos de Vueling. Según sus estimaciones, el salario base de un piloto en comparación con otras low cost europeas como easyJet, Ryanair o Norwegian está entre un 30% y un 60% por debajo.En marzo, Sepla ya denunció que el salario base de un piloto de Vuelingmientras que en las compañías de la competencia se puede llegar a los 3.000.Estas condiciones salariales "no se están viendo mejoradas en la negociación del tercer convenio colectivo con la compañía", dijo. Redondo indicó quey asegura que Vueling solo hizo una propuesta que fue rechazada por sus afiliados.El presidente de Sepla, Óscar Sanguino, pidió "disculpas a todas las personas que vayan a ser afectadas" por los paros, y recalcó queA pesar de todo, el sindicato le tendió una mano a la empresa:, expresaron. "La solución pasa por un acuerdo con los pilotos", reconoció Redondo.Fuentes de Vueling explicaron este jueves que tras varios meses negociando no se llegó a ningún acuerdo e incidieron en que la prioridad de la compañía. "Tenemos el máximo respeto al derecho de huelga, pero lamentamos llegar a esta situación", aseguraron.El sindicato de pilotos también reclama a Vueling que. Actualmente, "gran parte de ese crecimiento" se está dando fuera por lo que si un piloto quiere progresar en su carrera profesionalLa propuesta inicial del sindicato era que el crecimiento en las bases españolas fuera mayor que en las extranjeras, pero, según explicó.Tras eso, redujeron sus exigencias y, en la última propuesta, pidieron que, algo que la empresa volvió a rechazar. "Este ha sido", asegura Pedro Arriola, jefe de la asesoría jurídica de Sepla.Desde el Sepla afirman que "dada la intención manifiesta de crecer", la falta de garantías "conllevaría un, su promoción y su progresión"."Vueling adquirió una deuda con sus pilotos", aseguró Redondo en referencia a quehasta que la compañía mejorara sus resultados. "La promesa de mejora nunca llega", insistió.El jefe de la sección sindical de Sepla aseguró que se han visto "obligados" a ir a la huelga debido al "hartazgo de los pilotos". Las propuestas de la compañía, que no se corresponden con las expectativa de los pilotos, les hace sentirsePero junto a las propuestas insuficientes y el bloqueo en las negociaciones, Sepla sigue denunciado queque ya está firmado.En concreto, el sindicato denunciópor la programación de los vuelos. Además, recordó que en 2017 la compañía no repartió todos los días libres y vacaciones que les correspondían a los pilotos y "no ha hecho nada para compensarlo".Subcontratar aviones de otras compañías lo que limita las horas de vuelo, no avisar al sindicato de los procesos de selección o que los cursos de promoción a comandante se abran sin que exista una vacante fija en una plaza (esto es, que un piloto que quiera progresar no puede hacerlo sabiendo dónde va estar basado) son los otros motivos esgrimidos por el Sepla para ir a la huelga, que esdentro de Vueling.El mes pasado, el Sepla advirtió además de quepor las condiciones laborales de la compañía. Este viernes han asegurado que en los primeros meses de 2018, esa cifraTambién en marzo,. Y esgrimió que llevaban con un proceso de selección abierto desde hace meses, lo que se había traducido en unas contrataciones de entre 150 y 200 pilotos. Este goteo de salidas provocó que el Sepla estimase que en verano se iba a producir "una oleada de cancelaciones" por la falta de pilotos. A lo que hay que sumar la huelga anunciada.