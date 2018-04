Unai Sordo se reunirá el día 26 con el presidente de Societat Civil Catalana tras la manifestación por la libertad de los presos

info Libre

El secretario general de CCOO,, se reunirá el próximo 26 con el presidente de la asociación antiindependentista Societat Civil Catalana , José Rosiñol, según han confirmado aambas organizaciones. La cita se celebrará sólo unos días después de que el pasado domingo UGT y CCOO participaran en la manifestación convocada en Barcelona por el Espai Democràcia i Convivènciabajo el lemaPor los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, ¡os queremos en casa!. Su presencia ha suscitado críticas entre los constitucionalistas y. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez , se reunió antes de la manifestación, el pasado jueves, con Rosiñol, quien le pidió entonces al líder sindical que no secundara la convocatoria.El secretario de Organización y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, asegura que la reunión con Societat Civil Catalana se produce “por decisión propia”, independientemente de la intercesión que ofreció hace unas semanas el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a ambos sindicatos durante la visita del presidente de la asociación a Madrid. “Si los objetivos fueran los mismos que los de la manifestación del domingo, recuperar la convivencia y recomponer el diálogo, por supuesto que”, asegura por su parte un portavoz de UGT.Lezcano dice que CCOO era “consciente de adónde iba” cuando se sumó a la manifestación del domingo en Barcelona., apunta, “pero sí somos sensibles a lapor los que participamos”. Sobre todo, porque “se ha trasladado la imagen unívoca de que todo giraba en torno a los presos”. “Y no es ésa la razón por la que asistimos”, asegura el dirigente sindical, quien admite laque esa situación genera en el sindicato.UGT y CCOO emitieron unantes de la manifestación en la que explicaban sus razones para apoyar la convocatoria del domingo. En él denunciaban elque sufre Cataluña y criticaban la, las consecuenciasy la polarización social. Ambos sindicatos defendían un abordaje político del conflicto “a través del diálogo”, renunciando tanto alcomo alde las fuerzas independentistas. Aseguraban que los objetivos de la convocatoria del día 15, “la construcción de puentes de encuentro” y hacer una “llamada a la normalidad institucional, política y judicial”, son los que explican la participación de UGT y CCOO.Pero destacan también que. “Una estrategia que todos sabíamos que acarrearía consecuencias jurídicas”, advierten. Finalmente, instan a formar un Gobierno en Cataluña, a recuperar el autogobierno dejando de aplicar el artículo 155, al tiempo que a “y abrir una etapa de diálogo político”.UGT recalca que el sindicato va a seguir “trabajando en la misma línea”. Antes de la manifestación, se reunieron, dondetras haberse producido antes algunas declaraciones de “disconformidad puntuales”, precisa el portavoz sindical. “Todos lo entendieron”, zanja. “Nuestro objetivo es tender puentes y sacar a la sociedad catalana de la polarización en que se encuentra”, explica, “no somos independentistas, no creemos en la unilateralidad ni que en España haya presos políticos, porque es un Estado de derecho”. Su único “pero”, continúa, es la “disconformidad” con la aplicación de la prisión preventiva a los políticos implicados en el procés.Ambos reconocen que–dicen que básicamente en Cataluña, menos en el resto de España– debido a su postura en el conflicto., replica Fernando Lezcano. La portavoz de CCOO en Cataluña, Montse Ros, cifró en 500 las bajas; Lezcano dice que en el resto del país no llegan en conjunto a esa cifra “ni de lejos”. En UGT las secciones sindicales de, así como algunas de funcionarios de la Administración autonómica han mostrado públicamente su rechazo a la línea política adoptada por el sindicato.“Naturalmente que esas pérdidas de afiliados invitan a la reflexión, pero más aún la situación general en Cataluña, por eso tenemos que plantear allí la necesidad de recolocar las fuerzas independentistas, formando un gobierno ya y situando”, avanza el dirigente de CCOO.Los dos sindicatos rechazan tanto las acusaciones de equidistancia como las de que se han dejado manipular por los independentistas en su intento por dar una imagen de “transversalidad” al movimiento. “A ver cuándo dejamos de hablar de esto y volvemos a debatir de educación, pensiones, salarios y pobreza”, urge el portavoz de UGT. “No se nos manipula tan fácilmente”, rebate Fernando Lezcano, quien no obstante admite que el sindicatoque corren los sindicatos “visto el tratamiento” que se ha dado a su asistencia a la manifestación. De ahí esa “reflexión” que dice estar preparando CCOO: “A partir de ahora vamos a, de manera que quede claro que queremos que se forme un nuevo Gobierno enseguida siguiendo los preceptos constitucionales y que se avance en la senda de la normalización”.