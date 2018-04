El PNV pacta con el Gobierno que todas las pensiones suban un 1,6% este año y el próximo

El Pacto de Toledo, aparte

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sellado un acuerdo con el PNV para superar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos de 2018 a cambio de una subida de las pensiones al ritmo del IPC y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Así lo ha revelado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha informado de que este martes el jefe del Gobierno se reunió con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y que este mismo miércoles se ha cerrado el el compromiso.Según ha explicado, a cambio de ayudar al PP a rechazar las enmiendas de totalidad contra los Presupuestos, el Gobierno ha aceptado la propuesta del PNV de, en línea con la previsión de inflación del Ejecutivo para el ejercicio en curso, así como, y retrasar a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad , informa Europa Press.La subida de las prestaciones de viudedad es una medida a la que el Gobierno estaba obligado desde la reforma de las pensiones de 2011 , pero que retrasó año tras año hasta incluirla en el proyecto de Presupuestos que ahora se tramita en las Cortes. El factor de sostenibilidad, un coeficiente que recortará la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida de cada generación, fue establecido en la reforma de 2013 y debería entrar en vigor en 2019. Ahora, el Ejecutivo pretende demorar su aplicación cuatro años.De esta forma, ligando la subida de las pensiones los dos próximos años al IPC y retrasando el factor de sostenibilidad cuatro años el Gobierno, que aprobó en solitario en el Congreso.Cuando Mariano Rajoy compareció el pasado 13 de marzo en el Congreso para hablar sobre las pensiones, tras las protestas de los jubilados en toda España , el presidente fue contundente a la hora de afirmar que, la de 2011 cuando aún gobernaba el PSOE, y la de 2013 que elaboró el PP. También recalcó que. "La indexación al IPC no funciona", aseguró en la Cámara Baja, donde reiteró su lema de que "no se puede gastar lo que no se tiene".Sin embargo, sólo unos días más tarde para este año incluía–el doble de la previsión de inflación para este ejercicio, el 1,6%–,, así como una subida de las de viudedad de casi el 2%. Es decir,que han subido desde 2014 en virtud de la aplicación del IRP, el índice creado en la reforma de 2013, que limita el alza anual a ese porcentaje siempre que la Seguridad Social cierre con déficit. Según dijo, ese índice ha sido el garante del sistema durante estos últimos años.El pacto con el PNVy aumenta en dos puntos –del 54% al 56%– la subida para este año de la base reguladora de las pensiones de viudedad inicialmente incluida en las cuentas del Estado.A partir de este compromiso, y una vez solventado el riesgo de devolución del proyecto, el PNV se abre a negociar otras enmiendas parciales con el PP para asegurar la aprobación de los Presupuestos en mayo. Esteban ha subrayado que, en el tema de las pensiones, el Estado tiene que "hacer un esfuerzo" en estos dos años,De hecho, esta comisión parlamentaria continúa con dificultades sus discusiones para renovar las 22 recomendaciones que incluye el Pacto. En principio,para convertir el regreso al IPC y la desaparición del IRP de la reforma de 2013 en una medida permanente, más allá del acuerdo parlamentario alcanzado con el PNV.En la reunión entre Rajoy y Ortúzar se habló también de la situación política de Cataluña, otro de los puntos que mantenía estancadas las conversaciones con el PNV por la aplicación del artículo 155 de la Constitución que mantiene intervenida la autonomía.El PNV, ha explicado Aitor Esteban, ha reiterado al presidente, pero ha valorado que este mismo miércoles el presidente haya dejado claro en los pasillos del Congreso su "compromiso firme" de queen cuanto se elija nuevo Gobierno en Cataluña y que se abrirá una etapa de diálogo.