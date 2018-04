El Gobierno pagará la subida de las pensiones con un impuesto digital y el ahorro en intereses

Seguridad Social en déficit hasta 2021

Impuesto temporal sobre los servicios digitales

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , aseguró que lase financiará con el menor gasto en intereses de la deuda y el menor coste para hacer frente a la responsabilidad patrimonial de la Administración en el rescate de las autopistas de peaje, así como con la puesta en marcha de unque el Gobierno propondrá al Pacto de Toledo para su implantación, informa Europa Press.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro recordó que, mientras que el resto se incrementarán un, lo que tendrá un coste de 1.500 millones de euros. Para 2019, cuando se prevé que las pensiones suban también el IPC, el coste será de 1.800 millones de euros, según ha avanzado el ministro."Tenemos margen en 2018 a través de ahorros y hay una nueva fiscalidad europea en la que España está participando activamente y que propondremos al Pacto de Toledo", señaló Montoro, que explicó que se trataría de un impuesto sobre determinados servicios digitales, queEl ministro precisó que no es un impuesto sobre consumidores ni usuarios de esos servicios, sino un"que no pagan lo suficiente en Estados donde consiguen un importante volumen de negocio".Montoro explicó además que el gasto público en intereses de la deudaya en los Presupuestos de 2018, así como el derivado de las sentencias sobre autopistas de peaje En todo caso, el ministro insistió en que la subida de las pensiones "es perfectamente factible con la"."Habrá que ir actualizando impuestos, no sobre el consumo, sino sobre actividades económicas que hoy. Es lógico que vayamos a nuevas fórmulas de gravamen", indicó.Montoro dijo además que el Estado "atenderá" las subidas que se decidan para las pensiones hasta que desaparezca el déficit de la Seguridad Social., apuntó.El titular de Hacienda señaló que la Seguridad Social, cuando registrará estabilidad presupuestaria. De esta forma, las subidas de pensiones serán asumidas por el Estado hasta dicho ejercicio, según lo dicho por Montoro.El ministro indicó que la idea es que esto pueda hacerse con el acuerdo de las formaciones políticas en el seno del Pacto de Toledo.Para Montoro, es fundamental que el modelo de las pensiones. "Y la primera piedra de la estabilidad y la seguridad es un acuerdo con las formaciones políticas", señaló el ministro, que se ha mostrado convencido de que éste se alcanzará.La nueva tasa de la que habla Montoro, una propuesta discutida en la Unión Europea , se trata de un impuesto temporal aplicable a los servicios digitales de empresas cone ingresos en la UE superiores a 50 millones de euros.El impuesto sería a un tipo del 3% sobre los ingresos brutos que reporte, entre otras actividades, lao lasobre los usuarios recopilados a partir de su actividad.Con esta medida, prevén que los gobiernos europeos recauden