El Gobierno quiere presentar "cuanto antes" el nuevo impuesto digital para que entre en vigor en 2019

El ministro de Economía, Román Escolano , ha anunciado que el Gobiernopara que entre en vigor en el año 2019 y ha pedido el apoyo a esta nueva tributación al resto de grupos parlamentarios, informa Europa Press.Así lo ha manifestado este sábado Escolano en rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que se ha celebrado en Sofía (Bulgaria), donde ha señalado que la nueva área de tributación, que es uno de los temas "más importantes" para la "inmensa mayoría" de los Estados Miembros, tiene que ser "En este sentido,, y ha asegurado que "no tiene sentido" que la tributación y el sostenimiento de las cargas públicasAdemás, ha subrayado que el Ministerio de Hacienda ha empezado a trabajar en la definición de una figura "a la mayor brevedad". "Nuestra idea es que tenga una tramitación lo más rápida posible, que", ha precisado Escolano, al tiempo que ha apuntado que "no debería haber divisiones políticas importantes", apelando al "mayor consenso posible".Precisamente, el ministro de Economía ha defendido que, aunque la unanimidad es "siempre compleja",como para pensar que "se puede crear una dinámica política que llegue al acuerdo"."La inmensa mayoría de los países. Todavía no contemplamos la opción de la cooperación reforzada, sino que confiamos en un acuerdo", ha manifestado.En referencia a las pensiones, Escolano ha señalado que el Pacto de Toledo "tiene que ser un pacto de todos", porque. "Otros colegas europeos han comentado que ojalá tuvieran en sus países algo similar al Pacto de Toledo", ha comentado.Asimismo, ha destacado que el incremento de pensiones que se ha anunciado para el año 2018 y 2019"El efecto mantenido sigue siendo el objetivo del 2,2%, porque pensamos que ingresos y gastos estarán compensados. No hemos retocado el cuadro y la senda de reducción de déficit es la misma", ha concluido Escolano.