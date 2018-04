"Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "No hemos perdido el pulso de la calle""

Un 1º de mayo "masivo"

Cataluña

☕Pepe Álvarez, UGT: "Convocar e ir a la manifestación de Cataluña no fue un error. La situación que está viviendo España necesita ponerle remedio"#CaféSindicatos ▶ https://t.co/CdeaGxx90a pic.twitter.com/2kV2wBkvdW — Espejo Público (@EspejoPublico) 30 de abril de 2018



⏺ @UnaiSordo (@CCOO): "En Cataluña hay un problema que no se va a resolver desde la judialización sino desde la negociación política. Es la única manera de evitar un problema sociopolítico" https://t.co/M7BDkpbvGg#LDUnaiSordo pic.twitter.com/AhJVB4N9zz — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 30 de abril de 2018

Sociedad patriarcal

☕El compromiso de Pepe Álvarez: "Llevaré esta bufanda morada todos los días del año para luchar contra el patriarcado y revisar nuestras acciones" #CaféSindicatos ▶ https://t.co/CdeaGxx90a ⤵ pic.twitter.com/GdtTRLeDPF — Espejo Público (@EspejoPublico) 30 de abril de 2018

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez , ha negado este lunes que el sindicato haya perdido "el pulso de la calle", aunque ha reconocido que a las organizaciones sindicales les queda "mucho trabajo por hacer" para"Yo creo quees una pregunta que se repite desde hace tiempo, pero estamos mejor que estábamos. Los sindicatos necesitamos entroncarnos plenamente con la sociedad, pero sería estúpido no reconocer que n", ha señalado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press."Habrá personas que crean que la situación de degradación de las relaciones laborales es responsabilidad de los sindicatos , no lo es, es responsabilidad de los distintos gobiernos que hemos tenido. ¿Podíamos haber hecho más? Seguramente sí. Estuvimos noqueados por los problemas que fueron surgiendo, pero sería injusto culparnos de la situación", ha opinado.Álvarez cree que los sindicatos han podido ser "corresponsables en no haber tenido la capacidad suficiente de movilizarse antes de la crisis, decontra la burbuja inmobiliaria "."Decirlo lo dijimos", ha afirmado Álvarez, que considera que este problema no ha sido sólo cosa del sindicalismo español, sino que ha afectado a los sindicatos de manera global, puesni en España, ni en Grecia ni en otros países europeos.Álvarez espera que las manifestaciones de este 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, sean "masivas" porque" a los problemas que tiene España.En su opinión, tras las movilizaciones de los pensionistas y de las mujeres el pasado 8 de marzo, el Día del Trabajo "tendría que ser punto de inflexión" para, "con salarios de miseria" yÁlvarez ha indicado que los sindicatos no se han quedado al margen de las protestas de los pensionistas y jubilados , sino que, más allá de las plataformas y coordinadoras que se han ido creando,En cualquier caso, el líder de UGT ha afirmado que aquí "" y que lo importante es que el movimiento de los pensionistas ha conseguido objetivos . "El tanto se lo tienen que apuntar los jubilados y los pensionistas, pero nosotros hemos estado y vamos a estar en la solución", ha añadido.Sobre el acuerdo en materia de pensiones alcanzado entre el Gobierno y el PNV, Álvarez ha indicado que "queda lejos de las aspiraciones sindicales" porque, además de aumentar con el IPC, las pensiones más bajas deben"Es un parche y habrá que seguir discutiéndolo", ha apuntado el líder de UGT, que ha advertido de que su sindicato seguirá luchando hasta conseguir, la revalorización automática de las mismas y laPara Álvarez, la participación de UGT en la manifestación "no fue un error" porque considera que la situación que se está viviendo en Cataluña "y eso quiere decir,que saque a España de esta situación"."Nosotros en Cataluña somos un sindicato transversal donde viven personas que quieren. Eso es muy positivo para poder encontrar una solución", ha sentenciado.Sobre este tema también habló Unai Sordo , secretario general de CCOO en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha explicado que la posición del sindicato en Cataluña es que existe un "" y, según ha dicho, "pensar que se va a solucionar por".En este sentido, Sordo ha señalado que CCOO "no está avalando un proceso de segregación, sino que busca un".Respecto a la polémica por la participación de CCOO en la manifestación en Barcelona sobre los presos del proceso soberanista, el líder de la agrupación ha señalado que "el sindicato no abraza a una burguesía separatista catalana" y lo que quiere es "y que la política juegue su papel".Pepe Álvarez en la entrevista de Espejo Público ha lucido una bufanda morada en referencia al movimiento feminista y las últimas las manifestaciones que se han sucedido los últimos días tras conocer la sentencia de "La Manada". Álvarez afirma tener el compromiso de llevar dicha bufanda "todos los días del año, y reitera que esto". El secretario general de UGT insiste en visualizar qué comportamiento tiene esta sociedad patriarcal, ya que sino, difícilmente se va a poder superar.