Los sindicatos avisan: “O hay reparto de la riqueza y justicia social o el conflicto está garantizado”

Contratas de limpieza, H&M

El Primero de Mayo de CCOO y UGT ha querido aprovechar como vientos de cola lasde los últimos meses, para reivindicar la validez, y eficacia, de la movilización en la calle. También para proclamar el valor de un “sindicalismo fuerte” sin el que “no es posible ni una distribución justa de la riqueza ni un sistema de pensiones potente ni empleos y salarios calidad”, advirtió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en su discurso final en la Puerta del Sol de Madrid.Tanto Sordo como el líder de UGT, Pepe Álvarez, aparecieron, un color que quería competir con el rojo en banderas y atuendos. También en el estrado de la Puerta del Sol los responsables madrileños de ambos sindicatos cedieron este año el protagonismo a las secretarias de Igualdad de las dos organizaciones, que precedieron a Sordo y Álvarez en sus alocuciones., manifestó Ana Sánchez de la Coba, la responsable de Política Social de UGT.Las pancartas de los pensionistas eran menos numerosas, pero en los discursos los elogios a sus movilizaciones fueron continuos., pidió Unai Sordo antes de destacar que las protestas de los jubiladosSin embargo, este Primero de Mayo de Madrid repitió la tónica de las últimas convocatorias, con una afluencia –y ambiente– que distaba mucho de la conseguida en los peores tiempos de la crisis, cuando los despidos y los conflictos laborales arreciaban. Según los sindicatos, UGT y CCOO reunieron este martes a unas, 25.000 de acuerdo con los cálculos de la Policía Municipal y 12.000 según la Delegación del Gobierno. Sordo habló de medio millón de manifestantes en toda España. En Madrid hubo batucada un año más, pero los cabezas de cartel en esta ocasión fueron, que regalaron a los reunidos en Sol un ramillete de temas de La Verbena de la Paloma, Gigantes y cabezudos, y alguna jota, castañuelas incluidas. Enfrentados con el Ministerio de Cultura, que ha, los trabajadores de la Zarzuela quieren seguir siendo empleados públicos. “Están ensayando con nosotros”, protestan contra su traslado a una nueva fundación “semipública”.Les seguían en el recorrido desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol los trabajadores de. Los mismos que hace cinco años mantuvieron una huelga de 13 días contra el gobierno municipal de Ana Botella y(ERE) que les amenazaba con 1.134 despidos. Con sus chaquetas reflectantes, los trabajadores de Ferrovial, Valoriza, OHL, Urbarser y FCC reclaman ahora un convenio “con garantías y derechos” y que se les suba el sueldo, después deTambién la plantilla que aún queda en la fábrica deprotestaba un año más contra la multinacional. En cambio, estaban de estreno los trabajadores de otra gran compañía,. El pasado lunes fueron convocados a una(Madrid) en demanda de que se cumpla el convenio y se les pague el plus de nocturnidad de los dos últimos años., jugaba una pancarta con el nombre de la marca sueca.Entre los manifestantes se encontraban los secretarios generales del PSOE,, y de Podemos,, así como el diputado y candidato de Podemos en Madridy el coordinador federal de Izquierda Unida,. Del PSOE acudieron igualmente su portavoz en la Asamblea de Madrid,; el concejaly el diputado. El representante de Ciudadanos en la comisión del Pacto de Toledo,y la diputada madrileñatuvieron que escuchar casi en primera fila cómo el secretario general de UGT les recriminaba: “[Ciudadanos] No son de fiar ni de negociar, no les interesan los pensionistas, el PNV les ha pasado por la cara”.En su reivindicación del sindicalismo como “expresión del mundo del trabajo organizado”, Unai Sordo lo presentó como la herramienta necesaria para conseguir una distribución justa de la riqueza.pero los salarios se han devaluado y los más bajos han perdido un 22% de su poder adquisitivo”, enumeró el dirigente de CCOO, que dabaen un Primero de Mayo desde su elección al frente del sindicato hace poco menos de un año.Para alcanzar ese objetivo, arrancar subidas salariales a la patronal y al Gobierno la derogación de las reformas laboral y de las pensiones, los sindicatos proponen intensificar la presión en la calle., advirtió Unai Sordo.