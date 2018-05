El Gobierno negocia la nueva cúpula del Banco de España con el PSOE a un mes de la marcha de Linde

Ciudadanos se descarta

Los retos de la nueva cúpula

El Gobierno está negociando ya el nombre dedel Banco de España, Luis María Linde , que dejará la vacante en el organismo dentro de un mes, así como, según confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.El Ministerio de Economía, con Román Escolano al frente, inició ya lospara tantear los nombres de la persona que relevará como gobernador del organismo supervisor a Linde, cuyo mandato concluye el próximo 8 de junio.Fuentes del departamento de Economía explicaron a Europa Press que el Gobierno busca que el hombre o mujer que sustituya a Linde al frente del Banco de España sea una personaOtro de los requisitos deseables para la persona que ostentará el cargo de gobernador del Banco de España durante los próximos seis años es el de un, dado que desde la creación del Banco Central Europeo (BCE), el organismo supervisor participa, junto al resto de instituciones homólogas de la zona euro, en la definición de la política monetaria.El Ejecutivo inició los contactos con voluntad de diálogo y se puso en contacto con los principales grupos de la oposición, si bienante ela formar parte de la elección por su disconformidad con el sistema de nombramiento, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.Precisamente desde Ciudadanos confirmaron a Europa Press que los conservadores se pusieron en contacto con la formación naranja para hacerles partícipes de la negociación, con un primer planteamiento que pasaría por queque también tendrán que ser designados en el proceso de renovación de la cúpula del organismo.Sin embargo, el partido de Albert Rivera rechazó este sistema de nombramientos, ya que, según explicó su propio líder, se opone a que eldel PP y el PSOE negocie entre sí para nombrar "a dedo" a la nueva cúpula.Rivera criticó que el nuevo sistema de nombramientos que su partido propuso hace más de un año en el Congreso basado en lano se esté aplicando por falta de apoyos y aseguró que desde el PP les trasladaron que no tienen intención de aprobar dicha ley ante su petición de que se tramitase urgentemente.Luis María Linde fue nombrado por el Gobierno en junio de 2012 como gobernador del Banco de España en sustitución de Miguel Fernández Ordóñez y abandonará el próximo mes de junio su mandato, trasdel cargo en los que se produjo el rescate y saneamiento del sector bancario en España.Recientemente, Linde aseguró no tener "ni idea" de quien será su sustituto, aunque indicó que, y valoró que la estructura actual del organismo supervisor es "correcta" y está "bien organizado", a pesar de que "no está acabado del todo", toda vez que se creó "quizás tarde" la Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado.Linde defendió que el Banco de España es "una gran institución española" y una entidad pública a la que, si bien reconoció no estar "muy contento" con la presencia del organismo en el ámbito monetario, al verla, ya que, a su juicio, cuenta con una presencia que no se corresponde con su tamaño e importancia en el sistema.De esta forma, uno de los retos de la nueva cúpula será, en un contexto en el que los tipos podrían empezar a subir en la segunda mitad de 2019 y con un español, el exministro de Economía, Luis de Guindos , que iniciará su mandato como vicepresidente del BCE el próximo 1 de junio para un periodo de ocho años.Para el todavía gobernador del Banco de España el sistema financiero español está en una, aunque "todo es mejorable" y debe seguir reforzando su capital y su potencia ante la posibilidad de una nueva crisis.La nueva cúpula del organismo tendrá que desarrollar su actividad en un contexto en el que se podrían producircorporativas transfronterizas que permitan reducir el exceso de capacidad del sector financiero y ayuden a las entidades a mejorar su eficiencia operativa y, por ende, su rentabilidad.También tendrá que hacer frente a un panorama basado en la, así como la privatización de Bankia.