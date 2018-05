CCOO convoca paros en Amazon para el 18 de mayo

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha denunciado este miércoles en los juzgados de lo Social la modificación de las condiciones de trabajo que Amazon aplicó tras la huelga de 48 horas en el centro de trabajo de Madrid, los días 21 y 22 de marzo, al tiempo que ha convocadopara el 18 de mayo, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.En concreto, el sindicato cree que la forma de proceder del gigante del comercio electrónico no se ajusta a la legalidad, ya que asegura que existe un "que deviene toda la actuación en nula". Así, espera un resultado positivo del pleito que permita a la plantilla y a sus representantes poder negociar realmente una salida acordada.CCOO también ha instado a actuar a lapor el incumplimiento del convenio que la empresa aplica unilateralmente en cuanto al abuso de la contratación de trabajo temporal.El sindicato ha explicado que, aunque Amazon tenga un convenio propio, está obligado arespecto a la contratación temporal, puesto que en el convenio de empresa este aspecto no está regulado y depende subsidiariamente del convenio sectorial.Según CCOO, el cumplimiento de lo que dicta el convenio supondría laa través de empresas de trabajo temporal en contratos fijos, una medida que podría afectar a más de 1.000 personas bajo esta modalidad contractual. Además, al ser puestos de trabajo estructurales, los mismos debieran realizarse por contratación indefinida, al no caber la eventualidad.Por otro lado, el sindicato confía en que el—tras la dimisión este martes del director general de Amazon en España, François Nuyts— recupere la "coherencia y responsabilidad" y cierre el conflicto mediante un acuerdo con los representantes sindicales, comprometiendo unas relaciones laborales futuras corresponsables y justas en cuanto a la participación de los beneficios que la empresa genera.La salida de Nuyts de la multinacional estadounidense será próximamente, ya que actualmente, según informaron a Europa Press fuentes cercanas de la empresa, que precisaron que su salida no estaba relacionada con las recientes huelgas de trabajadores en el centro logístico.Por otro lado, CCOO ha convocado, pendiente de una mediación laboral y mientras esperan que la firma vuelva a la coherencia y permita abrir una vía de solución pactada que termine con el perjuicio al que ha sometido a los trabajadores del centro de San Fernando de Henares.El sindicato ve como única salidaen el centro logístico madrileño, que respete derechos y dé viabilidad a la operativa de Amazon, porque el marco impuesto no es compatible, sin acuerdo adicional, a la forma de operar de la planta.