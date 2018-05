El sector nuclear amenaza con una electricidad más cara y más contaminación si hay un cierre anticipado de centrales

Papel "clave" en la transición energética

Incidentes "realmente pequeños"

Propuesta de ley

La asociación Foro Nuclear ha avisado este miércoles de que el cierre anticipado de centrales nucleares supondría un incremento de los costes de generación así como de las emisiones contaminantes, por lo que ha pedido. Además, ha reclamado una reducción de la "alta carga impositiva" y que se establezcan mecanismos de mercado para garantizar la viabilidad económica del sector, que se encuentra en pérdidas, informó Europa Press.Así lo ha asegurado su presidente, Ignacio Araluce, durante la presentación de loscorrespondientes al año 2017, donde también ha dado a conocer cuáles son las perspectivas de futuro del sector.Araluce ha defendido elen España. Según ha señalado, las centrales pagan al año unos 300 millones de euros anuales por el impuesto sobre el combustible gastado que se destina, según ha dicho, a "conjugar el déficit histórico del sistema" español, es decir, a reducir el déficit.Igualmente, mantiene que el proceso de, pues "hay problemas de toda índole" a la hora de garantizar, desde el punto de vista de la seguridad, este proceso.Para el presidente de la asociación, desmantelar una central conlleva un periodo de diez años y ha abogado por queporque esto generaría un efecto de "cuello de botella tremendo", pues no estaría el proceso "optimizado" y generaría un incremento de los costes de generación y de las emisiones contaminantes.Araluce ha defendido elpara la transición energética más allá de 2030, asegurando que tiene un "nicho" en el mercado energético en un mundo donde "cada día entran más renovables", ya que no emite CO2.En este sentido, ha defendido que este tipo de energía es una tecnología libre de CO2 y, por tanto,ratificados a nivel internacional, como por ejemplo los acuerdos establecidos en el Acuerdo de París De hecho, la producción eléctrica nuclear supusogenerada en España el año pasado, según los resultados presentados, y evitó la emisión anual de cerca de cuarenta millones de toneladas de CO2 a la atmósfera."La energía nuclear tiene un problema en la generación de residuos radiactivos, pero no de CO2", sostiene Araluce, que insiste en que la energía nuclear forma parte del mix energético en España, por lo que, además de por su contribución "importante" para el control de la emisión de CO2.Asimismo, la energía nuclear se posiciona como la, ya que en 2017 generó el 21,17% del total. "La generación de energía eléctrica en Europa es importantísima", ha valorado el presidente de Foro Nuclear, que también ha puesto en valor este sector en España.Araluce ha negado que el sector de la energía nuclear se encuentre en estos momentos "en declive", pues comenta que cada vez hay más centrales en el mundo porque se construyen más de las que se cierran. De hecho, sostiene que hay un, aunque se encuentra "polarizado en países asiáticos y países emergentes en Sudamérica".Actualmente, España cuenta conque, a juicio del presidente de Foro Nuclear, "funcionan desde hace tiempo sin grandes sobresaltos". "Es noticia de vez en cuando los incidentes, pero desde el punto de vista técnico, estos incidentes son realmente pequeños", considera de manera general.Araluce atribuye estos "pequeños" incidentes a la "predictibilidad tremenda" que tiene la energía nuclear. También ha defendido su "estabilidad" así como su. En este sentido, ha comentado que las energías renovables "no son tan constantes" a la hora de generar energía, de ahí que defienda que la nuclear tenga un "nicho" de mercado en el mix actual."Es curioso porque en general nadie lo piensa", lamenta el presidente de la asociación, que resalta que"Nuestros nietos vivirán con cantidades de uranio suficientes para alimentar las centrales nucleares", ha dicho.Igualmente, ha destacado la. "Esto tiene un valor muy grande, no presionamos a los mercados", asegura Araluce, al tiempo que defiende el empleo que genera el sector, con 30.000 trabajadores cualificados que aportan una "ventaja tecnológica muy importante para España". "Las centrales en España son un referente mundial, pero somos tendentes a no valorar las cosas que tenemos", lamenta.En 2017 se produjerony 544,28 fueron retirados por Enresa. Además, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en almacenes temporales individualizados (ATI).En este sentido, Araluce ha criticado la construcción de ATI porque, en su opinión, genera sobrecostes. "La gestión sería más económica si tuviésemos ya(ATC)", apunta.Por otro lado, Araluce se ha pronunciado sobre la proposición de ley presentada por el PP para modificar los motivos para el cierre de centrales eléctricas y que afectaría también a las centrales nucleares. "No somos muy proclives a esa propuesta tal y como está", ha valorado el presidente de Foro Nuclear, que ha recordado que el Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ya afirmó que esta norma ibaUno de los puntos que refleja esta propuesta del PP es que la no petición de las licencias de renovación serán tomadas comoy, por tanto, se entenderá como petición de cierre de la central. Según ha comentado Araluce, las próximas licencias que expiran y que, por tanto, están pendientes de pedir su renovación, son las de Almaraz (Cáceres) y Vandellós (Tarragona).