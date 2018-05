El Gobierno propondrá mañana a Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España

Dilatada experiencia y perfil técnico

El Gobierno nombrará Pablo Hernández de Cos , actual director como nuevo gobernador del organismo supervisor, Luis María Linde , cuyo mandado finaliza el 8 de junio tras seis años al frente de la institución, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano , propondrá el nombre de Hernández de Cos para sustituir a Lindea las 11.00 horas de este martes.Fuentes de Economía destacaron que se trata de un "excelente" candidato al puesto de gobernador debido a su, en particular en asuntos bancarios y monetarios, su, y su "experiencia y prestigio" en el Banco de España y en el Banco Central Europeo (BCE).Hernández de Cos es titulado del Servicio de Estudios del Banco de España y en la actualidad ocupa el cargo de director general de Economía y Estadística. En el BCE ha ocupadoy desde 2015 ejerce como alterno del actual gobernador en el Consejo de Gobierno."La voluntad del Gobierno ha sido realizar un nombramiento basado en la profesionalidad, la independencia y el mérito del candidato, lo que queda respaldado por el currículum y trayectoria de Hernández de Cos", destacaron desde Economía.De esta forma, las mismas fuentes subrayan que se han respetado lopara que se trate de una persona con méritos profesionales, independiente y de perfil técnico, en un contexto en el que se han ido complicando las negociaciones tras el anuncio de la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez.Por su parte, el nombramiento del nuevo subgobernador del organismo queda por ahora pendiente para una fase posterior.Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por Cunef y licenciado en Derecho por la UNEDen el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.En 2004 se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de. En su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que ejerció hasta el año 2015.Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Entre 2010 y 2015 desempeñó la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia delEn julio de 2013 fue nombrado por el Gobierno español miembro de la, cuyo informe se presentó en marzo de 2014. Ha sidodel Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa (IE).En 2015 fue nombrado director de Economía y Estadística del Banco de España, cargo que ha desempeñado hasta la fecha junto al de alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo; miembro del Consejo Superior de Estadística de España, del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) y del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).Igualmente, desde 2016 es miembro del Consejo del International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) y desde 2017 también miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea.