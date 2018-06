Cláusulas suelo: los bancos devuelven el dinero a menos de la mitad de los afectados que lo reclaman

info Libre

"No son acuerdos, son imposiciones"

La salida, la vía judicial

Más de un millón de personas (1.136.623) presentaron su solicitud para que los bancos les devolvieran el dinero que pagaron de más con las cláusulas suelo abusivas de sus hipotecas. Lo llevan haciendo desde marzo de 2017, tres meses después de que el Ministerio de Economía habilitara un mecanismo extrajudicial para resolver las solicitudes de todos los clientes. Este procedimiento se creó después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en 2016 que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluyeran cláusulas suelo no transparentes. Y desde entonces, las entidades, menos de la mitad. Son los datos que publicó el Banco de España, uno de los organismos que integra la comisión de seguimiento de las reclamaciones presentadas por los consumidores a fecha 31 de marzo.La comisión celebró su tercera reunión este lunes. La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España (Adicae), que estuvo presente, quiso denunciar, como ya hizo otras veces que, a su juicio, sufre este organismo, creado para controlar el cumplimiento del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se llama comisión de seguimiento control y evaluación, pero no hay ni seguimiento, ni control ni, mucho menos, control", critica Manuel Pardos, presidente de Adicae. Según denuncia en conversación con, el organismo no cumple, de esta manera, con su función.En este sentido, en lugar de asegurar la protección de los consumidores, la comisión se dedicó hasta ahora, más bien, a permitir a la banca actuarsin ningún tipo de penalización. "No hay ningún tipo de control, es la banca imponiendo a los consumidores sus decisiones para pagar menos de lo que les lo han estafado", lamenta. Es, de esta manera, una especia de "segundo engaño" hacia los clientes afectados por las cláusulas suelo.En este sentido, la comisión, como denuncia insistentemente Pardos, puede decidir qué reclamaciones admite a trámite y qué reclamaciones rechaza, cerrando de esta manera el procedimiento de algunos de los consumidores. Así, según los datos acumulados hasta este mes de marzo, las entidades bancarias sólo devolvieron el dinero al 37,2% de las personas que presentaron una reclamación. En términos absolutos, a 422.921 personas. Sin embargo, no a todas ellas se les reintegró lo pagado indebidamente de la misma manera: a algunas se les ingresó el total de dinero en efectivo (406.940) y a otras sólo una parte. El resto, les fue devuelto con la aplicación de(15.981).Estas fórmulas, para Pardos, no son más que "imposiciones" bancarias. "Lo llaman acuerdos, pero", critica. "Los bancos devuelven lo que les da la gana, a quien quieren y cuando quieren", añade. Y esto, además, lo hacen "sin ningún tipo de control".Los bancos envían los datos de manera mensual al Banco de España, que los agrupa y los publica de forma trimestral. El problema, concreta Pardos, es que la institución "". "Dijeron que no tenían medios para hacerlo", añade.Pero además, la banca tampoco devuelve todo el dinero que debe. Después del varapalo que la justicia europea dio a los bancos españoles, a los que obligó a devolver todo lo cobrado de más mediante las cláusulas suelo, el Banco de España hizo los cálculos sobre cuánto dinero le costaría a la banca. La institución, entonces, estimó en unosla cantidad que las entidades financieras tendrían que reintegrar a los consumidores en virtud de la sentencia, según informó el Gobierno al diputado del PSOE Antonio Hurtado en una respuesta escrita. La cifra es el resultado de las previsiones hechas por los propios bancos "sobre la base de su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera", explicaba el antiguo Ejecutivo conservador. Sin embargo, hasta el momento, los bancos sólo devolvieronde lo que deben.Según Luis de Guindos, el exministro de Economía, Industria y Competitividad, este mecanismo extrajudicial se creó para que de formalos usuarios afectados por las cláusulas suelo pudieran reclamar las cantidades indebidamente pagadas y alcanzar un acuerdo con las entidades en el plazo máximo de tres meses para su devolución. Según especificó el exministro, sería un procedimientoen el que, una vez el consumidor reclamara al banco, se determinaría la cantidad cobrada indebidamente y se debería alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas". De esta manera, se pretendía evitar la congestión de los juzgados que, tras la sentencia, empezarían a recibir demandas de clientes de forma masiva.Sin embargo, no se pudo evitar ese colapso. Y fue porque, según explica Pardos, por la vía judicial los clientes tienen más posibilidades de recuperar lo perdido. "Los juzgados están devolviendoque solicitan la reclamación", explica Pardos. En este sentido, casi el total de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados fueron favorables al cliente, según recogió la Comisión Nacional de Estadística Judicial. En 22 provincias, el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 100%."Se creó este mecanismo para no saturar la vía judicial", recuerda Pardos, pero esto no se está produciendo. La cantidad de sentencias favorables al cliente hace que cada vez más personas se vean abocadas a intentar recuperar lo pagado de más a través de esta fórmula, rechazando el mecanismo creado por el antiguo Gobierno hace un año y medio. Sin embargo, Pardos se muestra optimista. Espera que, con el cambio de Gobierno, este procedimiento comience a funcionar de manera adecuada. "A ver si ahora se dan cuenta de que la historia de las cláusulas suelo va a pasar", concluye Pardos.