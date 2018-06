La Justicia europea avala que los trabajadores fijos y temporales tengan distintas indemnizaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) avaló este martes en dos sentencias distintas la normativa española que contemplapara los trabajadores indefinidos y para los trabajadores temporales una vez que finalizan sus respectivos contratos, informó Europa Press.El tribunal de Luxemburgo resolvió en el mismo sentido las dudas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid. En ambos casos, el TUE dictaminó que el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinadaEl tribunal gallego elevó a la Justicia europea sus dudas sobre la figura del contrato de relevo, contenida en el Estatuto de los Trabajadores y que deja a elección del empresario que el contrato sea indefinido o de duración determinada. En el primer caso se concedería una indemnización de, mientras que en el segundo la indemnización sería deEl TUE responde que "el objeto específico de las dos indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores (...) constituye una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida".La Justicia europea justifica este dictamen argumentando que, desde el momento de la firma, la fecha o el acontecimiento que determina su finalización, mientras queque no estaban previstas"."El abono a dicho trabajador despedido de una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio trata precisamente dede la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole"; explica el TUE en un comunicado.Por su parte, el juzgado de Madrid planteó al TUE una cuestión en relación con los contratos de interinidad al observar que, mientras a los trabajadores despedidos por causas objetivas se les concede una indemnización de 20 días, los trabajadores interinosDe nuevo, el TUE sentencia que el Acuerdo marco "no se opone" a la normativa española y subraya que "el objeto específico de la indemnización por despido que se concede a trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo, así como el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida".En este caso, el tribunal europeo explica que "el hecho de que la normativa nacional no prevea el abono de indemnización alguna a trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción de la cobertura definitiva del puesto responde pura y simplemente al hecho de que un contrato de duración determinadaque se le ha asignado".