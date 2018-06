Acuerdo en el Pacto de Toledo para subir las pensiones con el IPC o por encima en años de crecimiento

Publicada el 12/06/2018 a las 17:11 Actualizada el 12/06/2018 a las 17:16

¿Fin de la reforma de 2013?

PP recuerda que la crisis impidió al PSOE cumplir con el IPC

Villalobos plantea cerrar la recomendación la próxima semana

La Comisión del Pacto de Toledo acabó este martes su reunión con elpara establecer en su revisión de recomendaciones, e incluso por encima, en los años de crecimiento económico, informa Europa Press.Sin embargo, la revisión de la segunda de las recomendaciones, lay a la que los grupos dedicaron sus últimas reuniones, aún no está cerrada, ya que no existe consenso con qué hacer en los años de recesión.Para estos años, la propuesta de varios grupos, como PP, Ciudadanos o PDeCAT, pasa por–las mínimas más aquellas que no superen un determinado umbral de renta–, pero no extender este porcentaje de revalorización al resto de pensiones.Desde estas posiciones, no descartaban que las subidas de pensiones pudieran ser mayores en años de bonanza económica con el fin de compensar a las pensiones más altas las menores revalorizaciones durante los años en dificultad."Incluso superior al IPC. Estamos de acuerdo con que sea superior. Si aplicamos esos criterios, en época de mucha bonanza, la economía va muy bien, los ingresos de la Seguridad Social son muy buenos y los salarios crecen por el IPC, ¿por qué no pueden crecer las pensiones por encima del IPC? Pero, lógicamente,", explicó el diputado del PP José María Barrios PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicanay se aferran a la inflación. Todos ellos exigen que no haya distinción entre pensionistas en la revisión de recomendaciones, si bien desde los socialistas remiten a los acuerdos que vaya a alcanzar el Gobierno con las organizaciones sindicales y patronal. Un consenso que, según acordaron los grupos, y así se habló para incluirlo incluso en la revisión de las recomendaciones, es "esencial".En todo caso, la recuperación de la inflación como referencia para subir las pensiones, algo que a la salida de la Comisión reconocían entre las mismas filas de los conservadores, asegurando que el propio acuerdo de Presupuestos con el PNV , con subidas de las pensiones al 1,6% en 2018 y 2019 y firmado por el propio PP, finiquitaba la actual fórmula de revalorización.En sus últimas reuniones, los grupos habían acordado avanzar en la búsqueda de una nueva fórmula, que tuviera ely que, incluyendo otros elementos como la evolución de la productividad, los salarios o el crecimiento económico, permitiera mantener el poder adquisitivo de las pensiones.Las diferencias ahora pasan por, ya que la propuesta formulada hace varias reuniones por PNV y PDeCAT, que ha acercado a PP y Ciudadanos, no convence a PSOE y Unidos Podemos, pues supone distinguir subidas en función de la renta."Decir IPC llueva o no llueva es engañar a la gente", escrimió Barrios, que recordaba, al igual que Carles Campuzano (PDeCAT), que el Gobierno del PSOE tuvo queante la imposibilidad de revalorizarlas al ritmo de la inflación. Para esos años, la propuesta es asegurar una revalorización con la inflación a determinadas pensiones hasta un determinado nivel de renta, pero establecer, a través de un método objetivo,Todo ello sin excluir la posibilidad, como señaló Campuzano, de compensar estas menores subidas en los años con. De hecho, el PNV puso encima de la mesa en su momento un mecanismo plurianual para concentrar las mayores subidas de pensiones en años con mayor volumen de ingresos.Todos los grupos coinciden en que deberán ser sindicatos y patronal quienes acuerden con el Gobierno los cambios en la revalorización y que la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo debe ser locomo para que puedan establecerse fórmulas del gusto de cualquier formación, y en esto hicieron hincapié tanto los portavoces de PP como de Ciudadanos.Desde el PSOE, su portavoz, Mercè Perea , señalaba que esta cuestión separaba a los grupos de un acuerdo, por lo que confiaba en que la distinción por niveles de renta para diferenciar revalorizaciones acabaray no se incluyera finalmente.Incluir una mención al respecto sería para la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal , provocar que los pensionistas. "Un debate es el de la revalorización y otro es el de la suficiencia", dijo, contemplando la posibilidad de que hubiera, pero no a costa de rebajar las subidas del resto, sino con ingresos suficientes.A pesar de las diferencias en este aspecto, diferentes portavoces, que ya se venía dando en las últimas reuniones, pero que no se ha visto afectado con el cambio de Gobierno. ", por el consenso. Es muy positivo para todos", dijo Perea.El acercamiento es tal que la propia presidenta de la comisión, la conservadora Celia Villalobos , planteó la posibilidad decon esta recomendación y votar las diferentes propuestas, para así avanzar en el resto de recomendaciones. En todo caso, esta opción no fue consensuada por los grupos.Lo que sí se acordó es la comparecencia de la propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio , en la Comisión del Pacto de Toledo, ya que no sólo había sido pedido por varios grupos, sino queLa próxima cita de la Comisión está prevista para el próximo martes o miércoles, en función de si finalmente se convoca una Comisión de Empleo el primero de los días. En todo caso, las reuniones tendrán que completarse con una última fase de comparecencias, ya que está previsto que, tal y como pidió Unidos Podemos, se celebren varias referidas a la brecha de género en las pensiones antes de abordar esta cuestión.