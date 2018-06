Publicada el 15/06/2018 a las 13:17 Actualizada el 15/06/2018 a las 13:52

El Banco de España mantiene en elpara este año y ha elevado una décima, hasta el 2,4%, la previsión para 2019, según sus nuevas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2018-2020, que también mantienen en el 2,1% el crecimiento para 2020.La revisión al alza del PIB para el próximo año se debe, según el Banco de España, a lay, en menor medida, por la perspectiva deanteriores, cuyos efectos se ven neutralizados parcialmente por el impacto contractivo asociado a los mayores precios del petróleo.Según la autoridad monetaria, se prolonga lay el crecimiento seguirá sustentado en la demanda nacional para la que, no obstante, se prevé cierta desaceleración en los próximos años. A su vez, la demanda exterior neta continuaría ejerciendo una contribución ligeramente positiva a lo largo del horizonte.añade el, dado que en la esfera exterior no se descarta un "posible resurgimiento" de tensiones financieras asociadas a lao al proceso de normalización de las políticas monetarias; mientras que en el plano interno, advierte de que lapodría "dificultar" la implementación de reformas estructurales y aminorar el ritmo del proceso de reducción del endeudamiento público Además, no excluye la posibilidad de un "hipotético".